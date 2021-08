Everton se tourne vers un objectif de 35 millions d’euros pour l’Atletico, alors que les espoirs de signature d’une déclaration augmentent

in

Everton a ravivé son intérêt pour un défenseur de l’Atletico Madrid évalué à environ 35 millions d’euros, selon un rapport.

Le manager Rafa Benitez est à la recherche de nouvelles recrues après sa nomination surprise le 30 juin. Les Toffees ont jusqu’à présent amené Andros Townsend et Asmir Begovic sur des transferts gratuits, tandis que l’ailier Demarai Gray a été signé du Bayer Leverkusen pour un maigre 1,7 million de livres sterling. .

Everton devra faire une déclaration avant la fermeture de la fenêtre de transfert et pourrait se tourner vers Hermoso.

C’est selon le média espagnol Fichajes (via Sport Witness), qui affirme que le club du Merseyside est à nouveau intéressé.

Ils espèrent décrocher un nouveau défenseur central pour rivaliser avec des joueurs comme Michael Keane et Yerry Mina, et il semble qu’Hermoso fasse l’affaire.

L’Espagnol, cinq sélections au niveau international, a disputé 31 matches de Liga en 2020/21.

Il a fait de bonnes performances alors que les hommes de Diego Simeone battaient Real Madrid et Barcelone au titre.

On pense qu’Atleti envisagerait des offres de l’ordre de 35 millions d’euros (30 millions de livres sterling), bien qu’ils n’aient pas encore mis le joueur en vente.

Everton a été lié pour la première fois à Hermoso en 2018, alors qu’il était encore à l’Espanyol.

La partie espagnole a une clause de vente de 20% en action, ce qui signifie qu’elle pourrait recevoir environ 6 millions de livres sterling s’il rejoint Everton.

Benitez souhaite également signer un nouvel attaquant cet été et a jeté son dévolu sur Joaquin Correa de la Lazio.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

L’international argentin a inscrit 11 buts toutes compétitions confondues la saison dernière. Il suscite également l’intérêt d’Aston Villa et de Leicester City.

On pense maintenant que la Villa sans dépenses mènent la course à sa signature. Ils sont prêts à l’emporter sur Everton et Leicester avec une offre de 30 millions de livres sterling.

La star d’Everton s’exprime sur la débâcle de Barcelone

James Rodriguez a comparé la situation de Sergio Aguero à Barcelone à la sienne à Goodison Park.

Aguero envisagerait de quitter le camp Nou après son ami et coéquipier Lionel Messi a été obligé d’aller de l’avant.

Rodriguez a déclaré: “Kun Aguero est allé à Barcelone, et maintenant Messi s’en va. Ce sont juste des petits gressins, des partenaires.

«Ce sont les choses que le football a. Il m’est arrivé la même chose. Je vais à Everton, pratiquement parce que [Carlo] Ancelotti était là et regarde, maintenant Carlo est parti.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Dans le football et dans la vie, on ne sait rien. Voyons ce qui se passe.”

LIRE LA SUITE: Everton certain de dire non à une décision controversée pour le meneur de jeu de Barcelone