Everton s’entretient avec Asmir Begovic de l’AFC Bournemouth sur un transfert gratuit alors que Toffees cherche à accroître la concurrence pour le héros anglais Jordan Pickford

16/07/2021 à 20h01 CEST Des images d’horreur ont été vécues dans le métropolite de Barranquilla. La caméra s’est concentrée sur la terrifiante blessure de Santiago Arias en octobre 2020. Sa fracture du tibia l’a empêché de jouer plus d’un match avec le Bayer Leverkusen, le club où il était prêté. Près d’un an plus tard […] More