Everton signe Vitaliy Mykolenko alors qu’ils cherchent à renforcer la défense

Vitaliy Mykolenko a signé pour l’Everton FC, le club annonçant l’accord sur son site officiel.

L’arrière gauche de 22 ans a rejoint le Dynamo Kiev, ayant déjà fait trois passes décisives lors de ses 20 apparitions pour l’équipe ukrainienne cette saison.

Everton n’a pas perdu de temps dans ce mercato de janvier, annonçant la signature de Mykolenko ce matin.

Les frais ne sont pas divulgués, mais selon les rumeurs, ils seraient d’environ 17 millions de livres sterling.

Capable d’évoluer en arrière, voire en défenseur central, Mykolenko est un jeune talent qui impressionnait déjà au Dynamo Kiev.

Il a commencé sa carrière au Dynamo, où il a remporté une place dans l’équipe première. Il est devenu un habitué de l’équipe première, participant également à la Ligue Europa et plus récemment à la Ligue des champions.

Son déménagement à Everton est son premier déménagement professionnel, un grand pas de son pays d’origine vers la Premier League. Ce transfert est donc un peu un risque calculé.

Néanmoins, Mykolenko apporte suffisamment d’expérience. Le défenseur a fait 21 sélections pour l’Ukraine depuis ses débuts en novembre 2018.

Mais il apporte également avec lui l’expérience de remporter des trophées avec le Dynamo Kiev, dont un titre de champion et deux coupes. C’est quelque chose qui manque désespérément à Everton – leur dernier trophée majeur étant la FA Cup en 1995.

Mykolenko promet de s’installer rapidement et de montrer son désir de gagner

Dans une courte interview avec le club, Mykolenko a révélé son envie de jouer de l’avant et d’attaquer quand il le peut.

Il a déclaré: « Le football moderne exige que les arrières latéraux soient capables d’attaquer et de défendre. Je pense que je suis un défenseur polyvalent qui peut monter et descendre le terrain.

« Mais je crois que le désir et l’engagement sont les attributs les plus importants et je viserai à apporter ces qualités. »

Le défenseur ukrainien espère s’installer rapidement et s’habituer à une toute nouvelle ligue dans un tout nouveau pays.

Mykolenko a déclaré : « Je me sens bien en ce moment et il est très important pour moi de communiquer avec l’équipe, la direction et les fans.

« Pour cela, j’ai besoin d’apprendre la langue et de comprendre la culture de cette ville, de ce pays et de ce club. Je ferai de mon mieux.

Il a ajouté : « Je crois qu’ici à Everton, avec les traditions et les ambitions du club, je grandirai en tant que personne et en tant que joueur. »

