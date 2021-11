Everton a récemment « testé les eaux » alors qu’il cherche à amener une star internationale éprouvée à Goodison Park, selon les rapports.

Rafa Benitez a une équipe décente qui comprend de grands talents tels que Dominic Calvert-Lewin, Richarlison et Abdoulaye Doucoure. L’Espagnol a également de jeunes joueurs qui émergent dans l’équipe, dont l’ailier Anthony Gordon et le demi-centre Jarrad Branthwaite.

Mais de nouvelles recrues seront essentielles si Everton veut revenir en Europe. Ils chercheront à suivre les traces de Leicester et West Ham, qui ont tous deux rompu le monopole des « Big Six » ces dernières années.

Une signature potentielle est Ross Barkley de Chelsea, qui pourrait quitter Stamford Bridge en prêt en janvier.

Le joueur de 27 ans a une histoire avec Everton, ayant traversé leur académie et fait 179 apparitions dans toutes les compétitions. L’expert Noel Whelan pense que Barkley revient dans le Merseyside serait une bonne chose pour toutes les parties, car cela donnerait au milieu de terrain une chance de revitaliser sa carrière.

Mais une signature beaucoup plus ambitieuse pour Benitez and co est la star de l’Inter Milan Ivan Perisic. Le Croate a joué 42 fois la saison dernière alors que l’équipe d’Antonio Conte a remporté la Serie A. Il a marqué deux fois pour son pays à l’Euro 2020 avant leur défaite en 16es de finale contre l’Espagne.

Perisic est un milieu de terrain gauche dynamique avec beaucoup d’expérience. Il peut également opérer plus haut sur le terrain en tant que deuxième attaquant.

Sport Witness, citant des articles de la presse italienne, écrit que Benitez et Everton sont de grands fans de la star. Cela corrobore les affirmations d’octobre qui ont désigné Everton comme étant des prétendants potentiels.

Ils veulent amener Perisic en Premier League une fois son contrat avec l’Inter expiré en juin. Les négociations sur un nouvel accord ont commencé au San Siro, mais semblent de plus en plus loin.

Au cours des dernières heures, Everton aurait « testé le terrain » en approchant Perisic. Des pourparlers informels ont eu lieu, alors que les Toffees cherchent à franchir la prochaine étape dans leur quête.

Ils devront affronter les équipes italiennes Roma et AC Milan pour les services du vétéran. West Ham était lié le mois dernier mais n’est pas nommé dans le rapport le plus récent.

Défenseur et starlette, impressionnant duo de Serie A – comment Liverpool pourrait s’en sortir en janvier

Le manager claque les liens de transfert avec la star d’Everton

Pendant ce temps, le manager du club turc Sivasspor a riposté aux informations les liant à Salomon Rondon.

L’attaquant, 32 ans, a rejoint Everton le jour de la date limite de transfert pour fournir une sauvegarde à Calvert-Lewin et Richarlison. Il est sur huit apparitions pour la campagne mais n’a pas encore marqué.

Sivasspor avait apparemment « poussé » pour sa signature avant la fenêtre de transfert de janvier.

Mais l’entraîneur-chef Riza Calimbay a déclaré: « Il reste sept semaines avant la mi-temps en Super Lig. Pour le moment, notre seule pensée est les matchs que nous jouerons au cours de la période de 7 semaines.

« Nous ne sommes pas intéressés par [Besiktas midfielder] Oguzhan Ozyakup et Salomon Rondon. Les affirmations d’Oguzhan et Rondon ne reflètent pas la vérité.

LIRE LA SUITE: Un habitué de l’Angleterre se concentre sur le problème d’Antonio Conte à Tottenham