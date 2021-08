Everton Transfer News – Luis Diaz pourrait se joindre à plusieurs sorties

in

Les nouvelles sur le transfert d’Everton se sont multipliées et rapides au cours des dernières 24 heures.

Fabrizio Romano a rapporté que les Toffees s’intéressent à l’ailier de Porto Luis Diaz, et que cet intérêt est “authentique”.

Pendant ce temps, deux attaquants d’Everton ont été identifiés comme remplaçants de deux des meilleurs au monde. La Juventus cherchera à signer Moise Kean, selon Fabrizio Romano, avec le joueur vedette Cristiano Ronaldo rejoignant Manchester United, sous réserve uniquement de conditions médicales, personnelles et d’un visa. De même, le Paris Saint-Germain cherchera à utiliser Richarlison pour combler le vide que Kylian Mbappe pourrait laisser en déménageant au Real Madrid, comme l’a rapporté Sky Sports.

Everton Transfer News – Luis Diaz pourrait se joindre à Richarlison et Moise Kean pourraient partir

Luis Diaz pourrait prouver un ajout fantastique

Luis Diaz est l’ailier gauche de premier choix des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison dernière, qui ont été éliminés de justesse de la compétition par le futur vainqueur Chelsea : Porto.

Le Colombien était en bonne compagnie en tant que meilleur buteur de la Copa America de cette année, Lionel Messi étant le seul autre joueur à avoir marqué quatre buts lors de la compétition. Diaz est non seulement un joueur accompli, mais il n’a que 24 ans et a donc le potentiel de s’améliorer encore plus.

Il est un changeur de jeu qui est connu pour son flair, son rythme et sa capacité de dribble, et continuera la croissance d’Everton dans le soutien colombien après l’arrivée de James Rodriguez l’année dernière.

Moise Kean et Richarlison pourraient tous deux remplacer des personnalités de classe mondiale

Moise Kean, 21 ans, a rejoint Everton pour un montant important de 25 millions de livres sterling à l’été 2019 après avoir fait son entrée dans l’équipe senior de la Juventus la saison précédente.

L’attaquant a eu du mal à avoir un impact après son transfert très analysé dans le Merseyside, et a donc rejoint le PSG pour un prêt d’une saison en octobre 2020.

Kean a été impressionnant en jouant dans la capitale française et est revenu aux Toffees avec une confiance retrouvée.

Il pourrait maintenant rejoindre son club d’enfance, étant l’un des noms sur la liste des remplaçants de Ronaldo de la Juventus.

De même, si Kylian Mbappe achève son transfert de rêve au Real Madrid, le PSG essaierait de signer l’attaquant d’Everton Richarlison.

Le Brésilien rejoindrait son compatriote Neymar, le duo formant un trio offensif sud-américain avec la légende argentine Lionel Messi.

Photo principale

Intégrer à partir de .