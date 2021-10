Everton, un test décisif pour Manchester United

02/10/2021 à 10:05 CEST

Le Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer affronte la septième journée de Premier League en recevant Everton de Rafa Benítez, qui a pris les rênes après le départ de Carlo Ancelotti pour le Real Madrid. Après avoir ajouté les trois points contre Villarreal en Ligue des champions, les Britanniques ont besoin une nouvelle victoire pour affronter le deuxième break des équipes nationales en toute sérénité.

Les Red Devils, qui ont perdu contre Aston Villa à domicile lors de leur dernier match de championnat, sont l’un des grands favoris pour le titre cette saison. Avec une grande partie du bloc de la saison dernière, L’arrivée de Cristiano Ronaldo a été un nouveau souffle d’illusion parmi les fans, qui veulent voir leur équipe remporter un titre, ce qui ne s’est pas produit depuis cinq ans..

Les hommes de Rafa Benítez, quant à eux, ont débuté la saison 2021/22 à un niveau élevé et sont en cinquième position avec les mêmes points que leur prochain rival.. L’arrivée du sélectionneur espagnol a suscité la polémique dans la ville de Liverpool, mais pour le moment les résultats l’accompagnent : malgré sa chute en Coupe Carabao, caramel au beurre ils ont quatre victoires, un nul et une seule défaite en Premier League.

Appuyez sur Liverpool, City et Chelsea dans la table

L’équipe de Cristiano Ronaldo est quatrième de Premier League avec les mêmes points (13) que Manchester City, Chelsea, Brighton et Everton lui-même. Précisément contre l’équipe de Liverpool, il a de bons chiffres : trois victoires et deux nuls lors des cinq derniers matches et n’a plus perdu depuis avril 2019.

En tant que finalistes actuels de la Premier League et de la Ligue Europa, United a relevé le plafond de compétition avec les arrivées de Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo et fait partie des grands prétendants aux titres cette saison aux côtés de Manchester City, Chelsea et Liverpool., qui se sont également installés en haut du tableau.