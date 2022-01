Everton v Leicester reporté pour la deuxième fois, les Foxes n’ayant pas pu aligner l’équipe en raison de cas de COVID-19, de blessures et de joueurs en service international à la Coupe d’Afrique des Nations

Le choc de mardi entre Everton et Leicester en Premier League à Goodison Park a été reporté.

Bien que les Foxes soient en action en FA Cup contre Watford samedi, ils n’ont pas assez de joueurs pour aligner une équipe la semaine prochaine.

GETTY

Le match devait être joué à Goodison Park

Un communiqué publié par la ligue se lit comme suit : « Le match d’Everton contre Leicester City à Goodison Park, qui doit se jouer à 20h00 GMT le mardi 11 janvier, a malheureusement été reporté.

« Le conseil d’administration de la Premier League a accepté la candidature de Leicester car le club n’a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but) en raison de cas de COVID-19, de blessures et de joueurs en service international à la Coupe d’Afrique des Nations .

Le match d’Everton contre Leicester à Goodison Park, mardi 11 janvier, a malheureusement été reporté Le conseil d’administration de la Premier League a accepté la candidature de Leicester City car il n’a pas le nombre requis de joueurs disponibles Plus : https://t.co/VMe9cyCYRm #EVELEI pic.twitter.com/oUWWPhegiK – Premier League (@premierleague) 9 janvier 2022

« Le conseil d’administration a pu prendre sa décision avant le match pour donner des éclaircissements aux clubs concernés et à leurs fans.

« Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et les perturbations causées aux supporters qui prévoyaient d’assister et de regarder le match, et nous sommes conscients que les reports décevront les fans. »

