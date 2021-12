Everton vs Liverpool produit des cartons rouges et des buts en retard à gogo, tandis que Rafa Benitez accueille l’ancien club à Goodison Park et Virgil van Dijk revient

Everton vs Liverpool est parfois appelé « le derby amical » en raison des relations entre les supporters, mais le terme est maintenant devenu un retour ironique grâce aux tensions sur le terrain.

La saison dernière, les deux matchs du derby du Merseyside se sont déroulés à huis clos, mais vous l’auriez à peine remarqué avec le feu d’artifice qui a eu lieu, confirmant la théorie selon laquelle la vraie haine existe entre les joueurs.

Jurgen Klopp n’aime pas le physique du derby du Merseyside mais il s’est avéré inévitable

Jamie Carragher aimait un derby du Merseyside et évitait de voir du rouge malgré quelques défis importants

Everton a pris l’avantage dans les deux matches, sauvé de la dernière défaite contre le VAR lors du match à domicile, avant d’obtenir sa première victoire à Anfield depuis 1999.

Depuis les sommets d’une victoire complète de 2-0 à Anfield sous Carlo Ancelotti en octobre dernier, les fans d’Everton pourraient finir par regarder le prochain affrontement à Goodison Park à travers leurs doigts quand ils regardent la table de forme et la ligne de touche.

L’ancien manager de Liverpool, vainqueur de la Ligue des champions et de la FA Cup, Rafael Benitez a fait le choc à Everton au cours de l’été, et malgré un bon départ, les choses se sont rapidement dénouées.

Les Toffees, blessés, n’ont remporté aucune victoire lors de leurs sept derniers matchs, accumulant cinq défaites, tandis que Liverpool est sur le point de battre un record de haut niveau pour des matchs consécutifs marquant deux buts ou plus, et pourrait remporter l’honneur lors de son 18e match consécutif.

Liverpool est dans une forme imparable de buts en ce moment

Et l’ex-patron Benitez devra trouver un moyen de les arrêter ou risquer de perdre son emploi plus tôt

Benitez aura besoin de chaque parcelle de passion et de haine tirée de son équipe d’Everton s’il veut arrêter la pourriture et faire taire Jurgen Klopp, et comme le montre l’histoire, tout peut arriver dans ce match.

talkSPORT a un aperçu de ce que vous devriez rechercher dans l’une des plus grandes rivalités du jeu.

Drame de temps d’arrêt

Non seulement l’un des moments les plus étranges du derby du Merseyside, mais aussi l’un des buts les plus étranges de l’histoire de la ligue s’est produit en 2018 lorsque Liverpool visait le titre.

Un sabot tardif et capricieux vers le but de Virgil van Dijk semblait être terminé, mais à la place, le ballon a rebondi sur la barre transversale avant de tomber sur un Divock Origi reconnaissant, laissant Jordan Pickford face au rouge.

Deux ans plus tard, les fans de Liverpool sont restés livides lorsque Pickford a de nouveau fait la une des journaux, se précipitant vers le claquement de Vvan Dijk, retirant le défenseur pour la saison.

Le vainqueur d’Origi restera dans le folklore et l’attaquant d’embrayage est le meilleur buteur du match parmi les joueurs actifs

Matchs de Premier League avec le plus grand nombre de vainqueurs de temps d’arrêt

5: Everton contre Liverpool

4: Chelsea contre Wigan

4: Everton contre Tottenham

4: Liverpool contre Manchester City

4: Liverpool contre Tottenham

4: Newcastle contre Tottenham

4: Tottenham contre West Ham

Everton a riposté à deux reprises après un but, puis a été réduit à 10 avec un défi d’horreur de Richarlson sur Thiago, mais le milieu de terrain a semblé avoir le dernier mot lorsqu’il a produit une passe merveilleuse pour un temps d’arrêt vainqueur de Jordan Henderson.

Klopp et Ancelotti étaient amicaux d’avant-match la saison dernière, mais tous deux sont partis du doigt après un derby difficile

Sadio Mane s’est cependant avéré hors-jeu lors de la préparation, mais ce n’était pas la première fois que Mane était impliqué dans un drame de derby tardif, marquant un vainqueur à la 94e minute en 2016.

Voir rouge

Le match a produit 23 cartons rouges au fil des ans, le plus grand nombre de matchs de Premier League, et cela ne semble pas s’arrêter de si tôt.

Les fans sont souvent irrités par les joueurs qui se bousculent, et en 1999, Francis Jeffers et Sander Westerveld auraient tout aussi bien pu faire tapis.

Trois Reds ont été servis quand Everton a remporté la victoire en 1999

Gerrard premier des deux cartons rouges du match

Après avoir été pris hors-jeu et hors d’équilibre, Jeffers s’est assuré de terminer sa course en heurtant le gardien de Liverpool, qui a réagi avec fureur, les deux se rapprochant le plus possible des coups de poing.

Une paire de rouges a été distribuée et Steven Gerrard a également reçu ses ordres de marche pour une charge brutale alors qu’Everton remportait une victoire 1-0 à Anfield.

Gerrard a de nouveau vu rouge en 2006 avec Andy van der Meyde, mais ce n’était rien comparé au chaos total de 2007.

Les rencontres de Premier League avec le plus de cartons rouges

22 : Everton contre Liverpool

17 : Liverpool contre Manchester United

16 : Everton contre Newcastle

14 : Arsenal contre Tottenham

14 : Arsenal contre Chelsea

14 : Liverpool contre Newcastle

Kuyt était le héros marquant deux fois sur place après deux rouges d’Everton

Un but contre son camp étonnant de Sami Hyypia avait mis Everton 1-0 à Goodison, seulement pour que Tony Hibbert voit rouge après avoir battu Gerrard dans la surface.

Dirk Kuyt est rentré à la maison et l’a fait à nouveau dans les arrêts de jeu lorsque Phil Neville a également été expulsé pour un arrêt avec ses mains sur un tir de Lucas Leiva.

Ce n’est pas que du plaisir et des jeux

Malgré son statut de derby de haut vol le plus ancien de l’histoire anglaise, Everton vs Liverpool n’est pas toujours un thriller.

Le derby du Merseyside a le plus grand nombre de nuls communs de tous les matchs de Premier League et le plus grand nombre de nuls sans but.

Benitez pourra peut-être à nouveau sourire s’il parvient d’une manière ou d’une autre à empêcher Liverpool de marquer

Trois des quatre dernières rencontres à Goodison se sont terminées sans but, aidant les Blues à saper les ambitions de titre des Reds ces dernières années.

S’ils peuvent faire de même cette semaine, Benitez et la foule pourraient bien rentrer chez eux heureux.

