Everton vs Newcastle, le dernier match de Premier League à être reporté à la suite d’une épidémie de COVID dans l’équipe des Magpies

Le choc d’Everton en Premier League contre Newcastle a été reporté à la suite d’une épidémie de COVID dans l’équipe des Magpies, a-t-il été annoncé.

Le match, qui devait avoir lieu jeudi soir à Goodison Park, aura désormais lieu à une autre date.

On ne sait pas quand le match aura lieu

Une déclaration de Newcastle disait: «Un certain nombre de joueurs et de membres du personnel ont obtenu des résultats positifs lors des tests PCR de routine ces derniers jours, tandis que plusieurs joueurs ont subi des blessures au cours d’une période de matchs extrêmement chargée.

«En conséquence, Newcastle United a déposé une demande formelle auprès de la Premier League pour reporter le match de jeudi à Goodison Park, et cela a été approuvé par le conseil d’administration de la Premier League.

« Le match, qui devait débuter à 19h30, sera désormais reprogrammé et une nouvelle date et heure seront confirmées en temps voulu. »

La Premier League a ajouté : Le conseil d’administration a accepté la demande de report de Newcastle United car le club n’a pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but), en raison de cas de COVID-19 et de blessures.

Le conseil d’administration a pu prendre sa décision avant le match pour donner des éclaircissements aux clubs concernés et à leurs fans. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et les perturbations causées aux plans festifs des supporters.

La Ligue est consciente que les décisions de la semaine dernière de reporter les matchs vont décevoir les supporters et comprend leurs frustrations à un moment particulier de l’année où les fans ont hâte d’assister et de regarder des matchs de football.

« La Ligue vise à fournir le plus de clarté possible, mais malheureusement, des reports doivent parfois être effectués à court terme, car la sécurité est notre priorité. Dans la mesure du possible, la Ligue s’efforcera de tenir les supporters informés si les matchs deviennent à risque un jour de match.

Le conseil évalue les demandes de report de matchs au cas par cas, sur la base des règles existantes et des directives de report COVID-19 adaptées, mises en œuvre à la lumière de la nouvelle variante Omicron.

Des dizaines de matchs à travers le pays ont été annulés en raison d’épidémies de COVID

« Le conseil évaluera un certain nombre de facteurs, notamment la capacité d’un club à aligner une équipe ; le statut, la gravité et l’impact potentiel de l’épidémie de COVID-19 au club ; et la capacité des joueurs à se préparer et à jouer le match en toute sécurité.

« Le conseil d’administration doit également prendre en compte les risques plus larges pour l’opposition et les autres personnes avec lesquelles les représentants du club peuvent entrer en contact. »