Everton, Wolves et Newcastle, principaux prétendants à la sortie du milieu de terrain de Manchester United, de l’Inter et de la Juventus dans le mix à 8/1

L’avenir de Donny van de Beek à Manchester United est incertain depuis un certain temps et il n’a joué que 68 minutes de football en Premier League cette saison..

Le joueur de 24 ans est désormais lié à de nombreux clubs d’opposition, dont Everton, Newcastle et Wolves.

Newcastle d’Eddie Howe doit commencer à gagner des points et ils pourraient le faire avec quelques signatures entrantes cette fenêtre de transfert

Mais s’il bougeait cette fenêtre de transfert, ce serait probablement un passage à un adversaire de Premier League selon les bookmakers.

Les trois clubs anglais sont les premiers mais pas de loin tandis que les clubs de Serie A, l’Inter et la Juventus sont le prochain groupe favori juste derrière dans les paris.

Le temps de Van De Beek à Manchester United l’a vu lutter pour le temps de jeu.

Il a été rassuré il y a quelques mois qu’il était fermement dans les plans pour l’avenir, mais Ralf Rangnick est arrivé depuis lors et peu de choses ont changé.

Le milieu de terrain néerlandais a une chance extérieure de revenir à l’Ajax avec le double des chances d’un déménagement en Italie.

Donny van de Beek cotes du prochain club

(à signer avant le 3 février 2022)

Everton – 6/1 Wolves – 6/1 Newcastle – 7/1 Inter – 8/1 Juventus – 8/1 Ajax – 16/1 Leeds – 16/1 Tottenham – 16/1

Selon les rumeurs, la star de l’Ajax serait sur le point de déménager à Barcelone, mais selon The Express, lorsque le joueur s’est séparé de son agent en octobre, ce transfert est devenu encore plus improbable.

Il a rejoint United en 2020 pour un montant considérable de 35 millions de livres sterling après avoir impressionné une jeune équipe de l’Ajax qui a choqué l’Europe dans sa croisade pour les demi-finales en 2019.

Depuis lors, son séjour à Manchester United a été rempli de frustrations et de manque de temps de jeu.

En fait, il a eu plus de temps de jeu lors des quatre matchs auxquels il a participé en Ligue des champions qu’en Premier League cette saison.

