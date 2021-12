Every Time I Die travaille sur ses problèmes avec le chanteur Keith Buckley « en privé »

CHAQUE FOIS QUE JE MORT dit qu’il travaille sur ses problèmes avec le chanteur Keith Buckley « en privé. »

Vendredi 3 décembre, le groupe basé à Buffalo a annoncé qu’il jouerait les trois derniers concerts de sa tournée actuelle sans Buckley, expliquant que le chanteur prenait congé de la route pour « se reposer et se préparer » pour les prochains spectacles du groupe pendant les vacances, les événements annuels surnommés « ‘TID la saison ».

Buckley a publié plus tard une déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle il accusait son frère, CHAQUE FOIS QUE JE MORT guitariste Jordan Buckley, et ses autres camarades de groupe de plating « pour me remplacer tout ce temps. » Il a ajouté qu’il était « ostracisé » du groupe qu’il avait « construit pendant 20 ans parce que j’ai pris la décision de faire tout ce qu’il fallait pour être un bon être humain ».

Plus tôt aujourd’hui, CHAQUE FOIS QUE JE MORT a annoncé qu’il annulait les trois derniers spectacles de sa tournée actuelle et a précisé qu’il essayait de résoudre ses problèmes avec Keith avant les concerts du week-end prochain.

« Nous nous excusons auprès des fans ce week-end pour l’annulation des 3 spectacles restants du Radical tournée », a écrit le groupe.

« Keith Buckley est un membre essentiel de CHAQUE FOIS QUE JE MORT et nous nous excusons si notre déclaration précédente donnait l’impression qu’il était en convalescence ou qu’il était insensible aux problèmes en cours. Nous travaillons sur des choses en privé maintenant.

« S’il vous plaît, donnez-nous un moment. Et nous vous verrons tous à Tid la saison. »

En juillet dernier, Keith a révélé qu’il était sobre depuis neuf mois après s’être séparé de sa femme depuis plus d’une décennie et avoir commencé une nouvelle relation. Il a parlé de sa décision de se nettoyer pendant la pandémie dans une récente interview avec Alternative Press. Il a déclaré: « L’une des premières choses que j’ai réalisé, c’est que j’aimais vraiment qui j’étais quand j’étais ivre. C’est une chose très étrange à dire pour beaucoup de gens parce qu’il y a de telles connotations négatives. Mais je me suis toujours senti comme mon le quotidien était tellement submergé par la merde des autres, leur énergie, leurs mots, leurs demandes, leurs besoins. Boire m’a aidé à me recentrer et à me ramener à ma propre ambiance. que je chéris. Que dois-je faire pour y arriver sans boire ? » J’ai arrêté de boire, puis j’ai vraiment poursuivi, du genre : « Qu’est-ce que j’aime et qu’est-ce que je n’aime pas ?

« Ce qui est cool avec la pandémie, c’est que les horloges n’avaient pas d’importance », a-t-il poursuivi. « La lumière du jour n’avait pas d’importance. C’était une occasion parfaite de s’asseoir et d’être avec soi-même et de comprendre comment vous travailliez. En fait, j’aimais être cette personne vulnérable que j’étais quand j’étais ivre. Pourquoi ne pas simplement être vulnérable tout le Alors je vais streamer, et je vais faire un Patréon où il y a littéralement une caméra dans ma maison. À quel point pourrais-je devenir plus vulnérable ?

« Cela fonctionne bien car, en plus d’être une expérience sociale de vulnérabilité, c’est aussi un moyen que j’ai trouvé pour le rendre financièrement stable là où je n’ai pas à chercher un emploi et à risquer ma santé ou celle de ma fille. Je pourrais rester ici entouré des gens que j’aime. Je pourrais être vulnérable aussi longtemps que je le voudrais, et puis si je sens que je commence à me sentir mal à l’aise, je peux simplement arrêter. J’apprends à être véridique dans ce que je dis et en m’assurant que si je suis vulnérable, je ne vérifie pas mentalement tout ce que je dis. »

CHAQUE FOIS QUE JE MORTle neuvième album studio de, « Radical », est sorti en octobre via Épitaphe.

« ‘TID la saison » aura lieu dans CHAQUE FOIS QUE JE MORTla ville natale de Buffalo, les 10 et 11 décembre. Le groupe soutiendra également le groupe post-hardcore SOUS SERMENT sur la route au début de l’année prochaine.



