EVGA remplace les GPU Nvidia RTX 3090 cassés par Amazon’s New World

Il a été récemment rapporté que certains joueurs invités à la bêta fermée du prochain MMO New World d’Amazon ont rencontré des problèmes matériels catastrophiques grâce au jeu poussant la consommation d’énergie de la carte graphique au-delà de sa limite. Les GPU EVGA semblaient être affectés de manière disproportionnée, mais la société a maintenant confirmé avec YouTuber JayzTwoCents confirmant qu’elle remplacerait toutes les cartes cassées par le jeu.

Les clients qui ont RMA (autorisation de retour de matériel, ou essentiellement réclamé sous garantie) leurs RTX 3090 cassés ont déjà une nouvelle carte en cours d’expédition grâce au stock disponible. Non seulement EVGA reconnaît qu’il y a un problème apparent, mais la vitesse de cette action suggère également qu’EVGA travaille dur pour accélérer les délais de livraison.

Nous avons contacté EVGA pour confirmer s’il remplacera d’autres modèles de GPU affectés par New World.

Une expérience YouTube

JayzTwoCents a aidé l’enquête initiale sur le problème affectant les joueurs du Nouveau Monde après avoir reçu plusieurs messages de ses abonnés indiquant qu’ils avaient été touchés par le problème à l’aide d’un GPU non RTX 3090.

Alors que les rapports initiaux affirmaient que seules les cartes graphiques GeForce RTX 3090 étaient bloquées après que les joueurs se soient connectés à la version bêta fermée de New World, il est vite apparu que ce n’était pas le seul GPU affecté par le problème, des cas similaires apparaissant pour la plupart des la série Radeon RX 6000 et les cartes haute puissance de Nvidia telles que la RTX 3080 Ti.

Amazon a fait la déclaration suivante à PC Gamer le 21 juillet, niant que des problèmes aient été détectés dans le jeu : « New World effectue des appels DirectX standard fournis par l’API Windows. Nous n’avons vu aucune indication de problèmes généralisés avec les 3090, que ce soit dans le bêta ou pendant nos nombreux mois de tests alpha.

Vous pouvez jouer en toute sécurité à la bêta fermée du Nouveau Monde. Afin de rassurer davantage les joueurs, nous allons implémenter aujourd’hui un patch qui limite les images par seconde sur notre écran de menu. Nous sommes reconnaissants pour le soutien que New World reçoit des joueurs du monde entier, et nous continuerons à écouter leurs commentaires tout au long de la bêta et au-delà.”

Un correctif a depuis été mis en œuvre qui restreint manuellement les fréquences d’images dans les menus, ce qui a été suggéré comme étant la cause du problème (provoquant une surcharge des GPU en raison de la montée en flèche des fréquences d’images et des dépassements bien supérieurs à la limite de puissance), bien que des cas continuent d’arriver où le jeu a été réglé à 60 FPS maximum et les GPU rencontrent toujours le problème.

Ça vaut le coup de prendre un risque ?

J’ai maintenant demandé aux propriétaires de GPU suivants d’exprimer qu’ils ont eu des arrêts et des échecs avec New World…RX59068006800XT6900XT3080Ti3090Donc, encore une fois, le problème est définitivement avec QUELQUE CHOSE dans la façon dont le jeu New World est rendu. Ce N’EST PAS un numéro exclusif de 3090′ ! PÉRIODE!!22 juillet 2021

Un commentateur du nom de Jonathan S sur la vidéo JayzTwoCents écrit : « En tant qu’ingénieur en électronique, ces bruits étranges de la carte EVGA ressemblent vraiment à des inductances saturant sous surcharge. Ce phénomène crée des pointes de courant massives (et très dommageables) dans les étages de puissance. … Quelque chose à propos de la charge que New World met sur le VRM pourrait déséquilibrer les courants de phase… ce qui provoque alors la saturation de l’inducteur et la mort de la carte”

Il semble que l’hypothèse selon laquelle les cartes EVGA soient affectées de manière disproportionnée ait un certain poids, car JayzTwoCents a testé à la fois un EVGA et un MSI RTX 3090, ce qui a révélé que le jeu poussait la consommation d’énergie de l’EVGA RTX 3090 de plus de 20 % supérieure à ce que sa limite de puissance devrait permettre.

Le MSI RTX 3090, en revanche, n’a rencontré aucun problème et les chiffres sont restés cohérents pendant le jeu. Cela explique pourquoi seule une poignée spécifique de cartes semble connaître une défaillance matérielle, bien qu’il reste encore un certain mystère à savoir comment différencier les GPU à risque et pourquoi le logiciel a cet effet.

Avis : Combien de temps faut-il attendre ?

Il y a encore beaucoup de prudence et de mystère autour de cette situation bizarre, et les joueurs qui cherchent à se lancer dans l’offre MMO d’Amazon doivent être prudents. Bien qu’un correctif de framerate ait été mis en œuvre, des cas apparaissent toujours (bien qu’en moins grand nombre heureusement), et il n’y a toujours pas de confirmation officielle que le problème a été diagnostiqué et résolu.

Nous maintenons le conseil que nous avons donné la semaine dernière : nous ne pouvons pas recommander de jouer au jeu tant que la racine du problème n’a pas été découverte et résolue. Le coût d’un jeu à 40 $ ne vaut pas le risque si l’on considère à quel point il est difficile d’acheter un nouveau GPU de nos jours.

EVGA n’a mentionné jusqu’à présent que les remplacements des cartes RTX 3090, et aucun autre fabricant n’a fait de déclaration publique pour emboîter le pas, ce qui laisse toujours les propriétaires d’autres marques et modèles de cartes graphiques sans GPU fonctionnel.

Il est encore tôt et le jeu n’est pas encore sorti en dehors de sa version bêta fermée, donc avec un peu de chance, le jeu pourra être joué en toute sécurité lorsqu’il sera mis à la disposition du grand public. C’est certainement un risque que TechRadar ne prendrait pas avec un composant aussi cher.

Le jeu lui-même a l’air très amusant, ce qui ne fait que rendre la situation plus douce-amère, surtout maintenant que de nombreuses personnes chercheront à passer à un nouveau MMO étant donné la récente controverse entourant Activision Blizzard.

Nous espérons que le problème sera mieux communiqué à l’avenir et qu’Amazon reconnaît les problèmes rencontrés par ses joueurs. Si aucun autre correctif ou correctif n’est mis en œuvre pour empêcher les cartes graphiques de se griller d’elles-mêmes au moment où le jeu est mis à la disposition de tous en dehors de la version bêta fermée, nous n’aurions certainement aucune confiance que notre matériel est sûr.

