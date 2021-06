Evil a répondu à notre question majeure sur la saison 1, mais ne vous inquiétez pas, les choses ont déjà empiré

Au crédit de la petite fille, elle s’est regardée dans le miroir et sait que ses nouvelles dents sont complètement trop pointues et est très inquiète pour son avenir, mais Kristen fait son truc de maman et lui dit que tout ira bien. Elle l’emmène chez le dentiste, qui lui annonce qu’elle va avoir besoin d’une intervention chirurgicale et qu’elle devra être soumise pour cela, au lieu d’avoir simplement besoin d’une anesthésie locale.

Dieu merci pour Lexis aussi, car lorsque le pauvre docteur commence à faire des progrès avec ses dents, l’un des crocs… s’active (?), et enlève presque le doigt de la femme. Mais pas si proprement. C’était un bordel sanglant, les gars, c’est ce que je dis. Et pas du tout une coupe uniforme. Elle perd ce doigt ; vous pariez.