Evil Cast: où vous avez déjà vu les stars de la série télévisée Paramount +

Aasif Mandvi (Ben Shakir)

Nous avons maintenant Evil sceptique numéro 2, Ben Shakir, l’expert technique de l’équipe qui essaie de savoir si leurs cas sont réellement liés à des méfaits mécaniques ou à des facteurs environnementaux. Cet entrepreneur d’église pratique est joué par Aasif Mandvi, qui est probablement mieux connu du public pour son long passage en tant que correspondant pour The Daily Show de 2006 à 2017. Mais, même si vous n’y avez jamais regardé Mandvi, il a une longue liste de crédits remontant à une apparition en 1988 sur Miami Vice. À la télévision, il a également participé à des séries comme New York Undercover, Nash Bridges, l’original Law & Order (ainsi que SVU, Criminal Intent et Trial by Jury), Sex and the City, Oz, The Sopranos et Person of Interest. . Il a également eu des rôles plus importants dans des émissions telles que Jericho, CSI, ER, Younger, Blue Bloods et A Series of Unfortunate Events.

Aasif Mandvi a également joué dans un certain nombre de films, dont Die Hard with a Vengeance, Spider-Man 2, The Last Airbender et Mother’s Day, et sera ensuite entendu dans le film d’animation Blazing Samurai.