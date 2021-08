Evil Dead : le jeu a été reporté à l’année prochaine

En décembre dernier, nous avons découvert que Bruce Campbell reprendrait son rôle d’Ash Williams dans Evil Dead : le jeu. Le titre visait une sortie en 2021 sur toutes les consoles, y compris la Nintendo Switch.

Maintenant, dans une mise à jour via les médias sociaux, il a été annoncé que l’équipe visait une nouvelle date de sortie de février 2022. Voici la déclaration complète :

Evil Dead: The Game sortira en février 2022 – Hé les joueurs groovy, nous visons une nouvelle date de sortie pour donner à l’équipe un peu plus de temps pour peaufiner et pour nous assurer que c’est l’expérience ultime d’Evil Dead que vous attendez tous !

Nous tenons à remercier tout le monde pour votre compréhension et votre soutien et restez à l’écoute pour plus d’informations sur les nouvelles mises à jour des personnages, la disponibilité des précommandes et la prochaine vidéo de gameplay mettant en vedette Bruce Campbell.