Evil Dead: Le jeu mettra en vedette tous les principaux acteurs du film original

L’annonce précédente, Evil Dead: The Game, devait déjà présenter le retour de Bruce Campbell dans le rôle de Ash, ainsi que des personnages de toute la franchise. Le compte Twitter officiel du jeu a maintenant confirmé que l’intégralité de la distribution originale du film de Sami Raimi, The Evil Dead, apparaîtra dans le prochain jeu.

Ellen Sandweiss (Cheryl), Hal Delrich (Scotty) et Bruce Campbell (Ash) apparaîtront tous dans le jeu en tant que survivants jouables. Pendant ce temps, Betsy Baker (Linda) et Theresa Tilly (Shelly) auront leurs propres apparitions spéciales dans le titre. Plus de personnages et d’informations seront révélés plus tard l’année prochaine.

Evil Dead: The Game sera une expérience multijoueur coopérative et PvP. Il est actuellement en développement en tant que version multiplateforme pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch et Windows PC. Voici une description officielle :

Inspiré par l’horreur, l’humour et l’action emblématiques de l’univers « Evil Dead », Evil Dead : The Game rassemble les plus grands personnages de la franchise dans une expérience gore et gore contre les forces des ténèbres. Travaillez en équipe de quatre survivants, dont Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur et plus encore, pour combattre les Deadites, bannir le vil Kandarian Demon. Ou devenez vous-même le puissant démon, en utilisant vos pouvoirs de possession pour arrêter les gentils morts et avaler leurs âmes !

Combattez à travers des sites mémorables de la franchise, y compris la tristement célèbre cabine Knowby, animée avec des tonnes de visuels terrifiants et un tout nouveau dialogue de Bruce Campbell. Découvrez plus de 25 armes, dont Ash’s Gauntlet, Boomstick et tronçonneuse, et améliorez une variété d’arbres de compétences pour devenir encore plus fort et survivre à la nuit.