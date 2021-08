Evil Dead Rise: 6 choses rapides que nous savons sur le nouveau film Evil Dead

in

Alyssa Sutherland des Vikings dirige le casting de Evil Dead Rise

Selon la ligne de connexion, Evil Dead Rise est vraiment une histoire de famille à la base, après que deux sœurs ont ravivé leur relation après des années de séparation, au moment même où des esprits malveillants et possessifs se déchaînent, menaçant de les déchirer à nouveau. Variety rapporte que ces détractrices de Deadite seront jouées par Alyssa Sutherland, que vous reconnaîtrez peut-être comme la reine Aslaug sur Vikings ou le récent film Shudder original Blood Vessel, et Lily Sullivan, qui est surtout connue pour la mini-série originale d’Amazon Prime. Rocher de 2018.

L’acteur transgenre Morgan Davies, Gabrielle Echols of the Reminiscence et Nell Fisher, 9 ans, sont également inclus dans le casting d’Evil Dead Rise, qui est probablement destiné à rejoindre la légion d’horreur Scream Queens avec ses débuts au cinéma. Un nom qui semble manquer dans cette liste, cependant, est celui que beaucoup appelleraient le “Scream King” régnant.