Evil Dead Rise termine le tournage et utilise 6 500 litres de faux sang

Evil Dead Rise, le dernier film de la série Evil Dead, a terminé le tournage après un processus prolongé par COVID et est prêt à passer en post-production. Comme on peut s’y attendre d’une production d’Evil Dead, le film a utilisé beaucoup de sang, selon un tweet du réalisateur Lee Cronin. Comme beaucoup.

8 mois, 1 Covid Lockdown, 6 500 litres de sang et plus de souvenirs que mon cerveau ne peut même en traiter. C’est une fin sur #EvilDeadRise. Merci la Nouvelle-Zélande, c’était génial. Il est temps de rentrer à la maison et de couper cette bête ensemble. pic.twitter.com/iyah4vEEqL – Lee Cronin (@curleecronin) 26 octobre 2021

« 8 mois, 1 confinement COVID, 6 500 litres de sang et plus de souvenirs que mon cerveau ne peut même en traiter », a écrit Cronin dans un tweet. « C’est une conclusion sur #EvilDeadRise. Merci la Nouvelle-Zélande, ça a été une explosion. »

Les informations sur Evil Dead Rise sont légères. Bruce Campbell, qui a été le visage de tout le matériel Evil Dead à l’exception du film de 2013, n’apparaît pas dans le film, et l’histoire se déroule dans la ville plutôt que dans la cabane que la plupart des autres films Evil Dead ont utilisée. comme cadre. Voici le synopsis officiel du film :

« Dans Evil Dead Rise, Beth, fatiguée de la route, rend une visite tardive à sa sœur aînée Ellie, qui élève seule trois enfants dans un appartement exigu de LA. La réunion des sœurs est interrompue par la découverte d’un livre mystérieux profond dans les entrailles de l’immeuble d’Ellie, donnant naissance à des démons possédant de la chair et poussant Beth dans une bataille primordiale pour sa survie alors qu’elle est confrontée à la version la plus cauchemardesque de la maternité imaginable.

Le film mettra en vedette Lily Sullivan dans le rôle de Beth et Alyssa Sutherland dans le rôle d’Ellie. Lee Cronin a écrit et réalisé le film, et Sam Raimi produit le film aux côtés de Rob Tapert et Bruce Campbell.

Comme le prochain film de Batgirl, Evil Dead Rise se dirige exclusivement vers HBO Max avec une sortie prévue dans le courant de 2022. Un jeu multijoueur basé sur Evil Dead se dirige également vers PC dans le courant de 2022.