Evil Dead: The Game sortie retardée pour le polissage et pour ajouter un composant solo

Evil Dead: The Game a été reporté à l’année prochaine.

Sortie initialement prévue cette année sur PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S, Evil Dead : le jeu a plutôt été reporté à février 2022.

Regarder sur YouTube

Selon le développeur, Boss Team Games, le temps supplémentaire donnera à l’équipe une chance de lui donner un peu plus de peaufinage et de s’assurer qu’il s’agit de “l’expérience ultime d’Evil Dead que vous attendez tous”.

Le temps supplémentaire permettra également à l’équipe de mettre en œuvre une option solo.

Le titre d’action multijoueur coopératif et PvP de Boss Team a été annoncé aux Game Awards en décembre 2020. Basé sur la franchise et les personnages d’Evil Dead, le jeu oppose les joueurs aux forces du mal qui ont été déchaînées par le Necronomicon Ex-Mortis, avec des images et des sons inspirés des films et de la série télévisée Ash vs Evil Dead.

Dans ce document, vous travaillerez en équipe de quatre survivants, dont Ash, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar, Scotty, Lord Arthur, Cheryl Williams, Henry the Red, et plus encore, pour combattre les Deadites et bannir le démon Kandarian.

Alternativement, vous pouvez devenir le démon vous-même, en utilisant vos pouvoirs de possession pour arrêter les survivants et avaler leurs âmes.

Il y aura plus de 25 armes à utiliser, dont Ash’s Gauntlet, Boomstick et tronçonneuse, et vous pourrez améliorer une variété d’arbres de compétences pour devenir encore plus fort afin de survivre à la nuit.

Plus d’informations sur les nouvelles mises à jour des personnages, la disponibilité des précommandes et la prochaine vidéo de gameplay mettant en vedette Bruce Campbell seront bientôt disponibles.