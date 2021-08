Evil Genius 2 arrive sur consoles cette année

Par Sherif Saed

10 août 2021 18h30 GMT

Evil Genius 2 arrivera sur consoles plus tard cette année.

Sur le livestream Xbox d’aujourd’hui axé sur l’indie, Rebellion a révélé Génie maléfique 2 pour Xbox One et Xbox Series X/S, confirmant plus tard le jeu pour PS4 et PS5. Les versions console devraient sortir au quatrième trimestre de cette année.

Evil Genius 2 sera également disponible sur Xbox Game Pass au lancement. La seule chose qui manque à l’annonce d’aujourd’hui est l’actualité de Switch, qui ne manquera pas de décevoir les fans de la console hybride dans l’espoir d’y jouer en déplacement, bien qu’un Steam Deck puisse peut-être résoudre ce problème.

Il n’est pas clair si la version console inclura tous les DLC précédemment publiés ou viendra avec son propre abonnement de saison similaire à celui du PC, bien que ce dernier soit plus probable.

Evil Genius 2 a été assez bien reçu lors de sa sortie sur PC en mars. Alex estime que c’est “exactement la suite que les fans attendaient”.

