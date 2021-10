Evil Genius 2 envisage de s’emparer des consoles en novembre

Génie maléfique 2 fera son chemin vers les consoles dans novembre cette année, le développeur et éditeur Rebellion a annoncé.

En août, nous avons eu un livestream Xbox axé sur l’indie où Rebellion a révélé que Evil Genius 2 serait lancé sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5 plus tard dans l’année. Maintenant, deux mois plus tard, nous avons appris que les versions console devraient sortir le 30 novembre.

Le simulateur de gestion de super-vilains devrait également atterrir le premier jour sur Xbox Game Pass – vous pouvez donc vous attendre à prendre le relais sans frais supplémentaires si vous êtes abonné au service de grande valeur de Microsoft.

On ne sait toujours pas si le jeu arrivera ou non sur Nintendo Switch – mais si vous êtes impatient de jouer à ce jeu en déplacement, vous voudrez peut-être investir dans un Steam Deck afin que vous puissiez obtenir votre correctif de méchant sur le aller.

Il a également été annoncé que les Evil Geniuses en herbe qui précommanderont le jeu recevront également trois objets bonus uniques dans le jeu à installer dans leur antre. Ceux-ci inclus:

Aurores boréales – cette belle distraction se trouve dans votre opération de couverture, avec des agents et des touristes éblouis par les jolies lumières.

Fontaine de jouvence – faites boire vos sbires dans ce plan d’eau mythique pour leur donner un boost de stat.

Cheval de Troie – placez ce morceau de bois légendaire dans votre repaire pour débloquer des schémas uniques à compléter à travers le monde.

Evil Genius 2 est un succès discret et confiant depuis son lancement sur PC en mars. Alex a déclaré dans sa critique d’Evil Genius 2 que c’était « exactement la suite que les fans attendaient ».