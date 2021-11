Evil Genius 2, Mortal Shell: Enhanced Edition, plus à venir sur Xbox Game Pass

Certains jeux supplémentaires sont ajoutés à Pass de jeu Xbox pour le mois de novembre.

Deux sont des jeux via EA Play, Dragon Age : Origines, et Espace mort, et les deux arrivent dans le cloud aujourd’hui.

Un autre titre à venir au service ce mois-ci est Génie maléfique 2, qui a été publié en mars. Vous pourrez le télécharger et commencer à y jouer le 30 novembre. D’ici là, d’autres jeux seront mis à disposition des utilisateurs de Game Pass.

Le 17 novembre, Prochains rebelles de l’espace arrivera pour le cloud, la console et le PC. Disponible dès le premier jour avec Xbox Game Pass, dans le jeu, vous passez d’un amateur de fusées à un activiste spatial expérimenté en concevant, construisant et lançant des fusées de complexité croissante.

Exo Un arrive sur le cloud, la console et le PC le 18 novembre et il s’agit d’une première version du service. Dans ce voyage interplanétaire défiant la gravité à travers l’espace et le temps, vous ferez de votre mieux pour maîtriser un système de traversée et vous déplacer à travers des paysages variés. Vous devrez utiliser à la fois la gravité et l’élan pour atteindre des vitesses ultra-rapides et des hauteurs substantielles.

Titre de la stratégie au tour par tour Tactiques des Faes arrive sur Xbox Game Pass le 18 novembre pour le cloud, la console et le PC. Le jeu suit une utilisatrice de magie nommée Peony dans son voyage à travers un monde plein de mystère et de danger. Elle peut invoquer des alliés, lancer des sorts et se lier d’amitié avec un équipage alors que vous êtes impliqué dans le conflit croissant entre l’homme et les êtres magiques connus sous le nom de fae.

Le même jour, Mon ami Pedro revient à la bibliothèque Xbox Game Pass pour le cloud, la console et le PC. Si vous n’y avez jamais joué, le jeu est un side-scroller décrit comme un » ballet violent sur l’amitié, l’imagination » et la lutte d’un homme pour » anéantir quiconque se trouve sur son chemin à la demande d’une banane sensible « .

Ici, vous vous frayerez un chemin à travers différents niveaux et pourrez même profiter de l’action au ralenti pour créer vos propres séquences d’action. Développé par DeadToast, le jeu propose également une visée partagée, des mouvements acrobatiques et toutes sortes d’autres bouffonneries folles.

Le 18 novembre également, donjon sera mis à disposition. Un titre du premier jour, dans ce jeu, vous voyagerez entre les dimensions et changerez le monde qui vous entoure pour reconstruire la réalité existante. Les choix que vous ferez affecteront le destin du multivers qui est au bord de la destruction. Doté de jolis pixel art, le RPG d’action mélange la narration de science-fiction avec des combats en temps réel. Fait intéressant, le personnage que vous incarnez sera créé par vous en implantant des organes dans son corps. Il arrive sur le cloud, la console et le PC.

Ensuite, il y a Simulateur Deeeer arrive sur le cloud, la console et le PC le 23 novembre. Le jeu est essentiellement un «jeu de destruction de ville au ralenti» où, en tant que cerf, vous pouvez vous amuser paisiblement avec les autres animaux de la ville, ou si vous en avez envie, détruire absolument la ville et tout ce qu’elle contient.

Et enfin, Carapace mortelle arrive sur console, cloud et PC le même jour. Dans ce RPG d’action, dans un monde brisé, vous entrerez dans des sanctuaires cachés pour affronter de redoutables ennemis. Ces adversaires n’épargnent aucune pitié et la survie dépendra de votre conscience aiguë, de votre précision et de vos instincts. Pour atteindre votre objectif, vous posséderez les corps de guerriers vaincus, également connus sous le nom de Mortal Shells, et tout en occupant leurs corps, votre compréhension des diverses maîtrises du combat sera considérablement améliorée.

Avec les nouveaux titres, un lot de jeux quitte le service.

Vous avez jusqu’à 30 novembre pour jouer à Call of the Sea, FIFA 19, Football Manager 2021, Football Manager 2021 Xbox Edition, Haven, Hello Neighbor, Morkredd et Va-11 Hall-A : Cyberpunk Bartender Action.

Partir le 8 décembre sera Destiny 2: Beyond Light pour le cloud et la console.