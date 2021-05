“Evil Lunacy” – Liz Cheney brûle la représentante Taylor Greene pour ses comparaisons sur l’Holocauste ⋆ .

La membre du Congrès Liz Cheney (R-WY) a peut-être été expulsée de sa position de leader à la Chambre des représentants par ses compatriotes républicains, mais elle n’a pas été intimidée à rester silencieuse sur le comportement fou de certains de ses collègues d’extrême droite encore plus extrémistes. .

Après que la représentante Marjorie Taylor Greene (R-GA) se soit lancée dans l’un des nombreux nouveaux médias d’extrême droite qui ont surgi à la suite de la calomnie de Donald Trump contre la presse grand public en tant que «fake news» pour comparer la politique de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi d’exiger des masques sur le sol de la Chambre pour l’Holocauste et a qualifié Pelosi de «malade mental», le représentant Cheney a tweeté incrédule à propos de l’explosion folle de Greene, l’appelant «folie diabolique».

C’est de la folie diabolique. https://t.co/xHeUgbx7wa – Liz Cheney (@Liz_Cheney) 22 mai 2021

Alors que les propres opinions politiques de Cheney peuvent être un anathème pour la plupart des progressistes, face aux remarques répréhensibles de Greene, le législateur du Wyoming reconnaît au moins quand l’un de son propre parti a franchi la ligne du simple égoïsme désagréable qui caractérise l’agenda typique du GOP au royaume de «Vite, appelle les préposés avec la veste droite.»

Le franc-parler continu de Cheney contre la faction la plus trompeuse du Parti républicain – après son éviction pétulante de la direction du parti pour son refus d’accepter le «gros mensonge» selon lequel les méfaits électoraux étaient la cause de la victoire écrasante du président Biden plutôt que la répudiation par les électeurs américains de l’héritage lamentable de Trump d’incompétence, de racisme et de misanthropie – peut conduire ses collègues du Congrès à regretter d’avoir voté pour la démettre de ses fonctions.

N’ayant plus rien à perdre – au moins jusqu’aux primaires du Wyoming – la membre du Congrès Cheney est maintenant le chef non officiel de la résistance interne de la vieille école, les républicains de l’établissement dans la guerre intestinale du GOP pour le contrôle futur du parti.

Alors que les démocrates peuvent au moins admirer Cheney pour être l’un des rares républicains qui semblent au moins partiellement ancrés dans la réalité, beaucoup peuvent espérer que son combat pour que des gens semi-raisonnables dans le GOP reprennent le contrôle et l’influence dans le parti de fracturation échoue finalement car un Un parti radicalisé dominé par des extrémistes d’extrême droite est certainement moins susceptible d’attirer une majorité gagnante dans la plupart des régions de ce pays et de permettre aux démocrates de conserver plus facilement leur majorité au Sénat.

En attendant. Cependant, la membre du Congrès Cheney est certainement la bienvenue pour se joindre à la pile sur laquelle le représentant Taylor Greene fait face après chaque décharge quotidienne de «folie diabolique» qu’elle fait.

Reportage original de Céline Castronuovo à The Hill.

