‘Evil’ nous fait demander ce qui se passe avec Sheryl dans la saison 2 (RECAP) ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Evil Season 2 Episode 10 “O Is for Ovaphobia.”]

Leland Townsend (Michael Emerson) et Sheryl (Christine Lahti) sont à nouveau ensemble dans une pièce. Le sang sera-t-il versé ?

Ce serait trop simple pour le Mal. Mais il se passe définitivement quelque chose de très étrange (et nous ne parlons pas du curry de chèvre, alias le Demon Therapist, qu’ils ont pour le dîner). Tout commence lorsqu’il l’invite à une soirée d’influenceurs puisque, comme il le dit, elle en est une. Avec un toast à leur «haine mutuelle», elle accepte d’y assister, et avec cela, elle est sur une trajectoire de collision avec sa fille Kristen (Katja Herbers), David (Mike Colter) et l’enquête de Ben (Aasif Mandvi) sur la fertilité RSM , la clinique qu’ils soupçonnent d’essayer de corrompre les ovules et que Kristen a utilisée lorsqu’elle a eu Lexis, sa fille avec des dents de vampire… et une queue de lézard ?!

Pourquoi devriez-vous garder une trace des paiements dus

Avec RSM leur foyer une fois de plus, David et Ben interrogent Kristen et d’autres mères qui ont utilisé la clinique sur leurs expériences. Rien ne semblait sortir de l’ordinaire (bien que Lexis ne soit pas le seul enfant à avoir des dents trop pointues)… jusqu’à ce que Kristen appelle au sujet de son stockage d’œufs (après qu’une autre maman ait reçu une lettre disant qu’elle avait cessé de payer). Il y a un autre nom sur le compte, mais Kristen ne l’obtient que lorsqu’elle se présente en personne : le Dr Cara Autry (Francesca Faridany), qui a quitté RSM il y a cinq ans. De façon inquiétante, l’assistant avertit Kristen que le monde touche à sa fin et qu’ils doivent tous être gentils les uns envers les autres.

Fait intéressant, Cara a également payé pour le stockage des œufs de la mère d’Eric – vous vous souvenez de lui de la saison 1 ? Le gamin qui a essayé de noyer sa petite sœur ? Lorsque Kristen rencontre le médecin, Cara dit qu’elle a payé pour le stockage parce que ses convictions religieuses ne la laissent pas détruire un enfant à naître. Une fois qu’elle a fait quitter la pièce à son infirmière, elle élève la voix et accuse Kristen de l’avoir menacée et d’avoir abandonné ses œufs parce qu’elle ne pouvait pas payer les frais de stockage. Comme elle le souligne, elle est un médecin très respecté alors que Kristen a été licenciée de son travail au bureau du procureur du Queens. Lorsque Kristen dit qu’elle appellera la commission médicale, Cara la fait retirer de son bureau, affirmant qu’elle l’a physiquement menacée.

Cara quitte alors son bureau et David et Ben la suivent jusqu’à l’immeuble de Leland. Lorsque Kristen les amène avec elle pour affronter Cara la prochaine fois, son assistante signale qu’elle prend des vacances prolongées. Kristen retourne ensuite à RSM avec une ordonnance du tribunal exigeant que la clinique transfère ses ovules dans un autre établissement. Cependant, leurs dossiers montrent seulement qu’ils stockent 11 de ses œufs, pas les 12 qu’ils sont censés avoir. Euh-oh…

Ne jamais faire confiance à un influenceur ?

Pendant ce temps, Sheryl arrive à la soirée des influenceurs, vêtue d’une robe rouge conçue pour attirer l’attention, pour se rendre compte que tout le monde porte du blanc. Oups, Leland a oublié de l’informer de ce détail important. Elle est prête à partir jusqu’à ce que les compliments commencent. Leland présente Sheryl à Edward Tragoren (Tim Matheson), la personne la plus puissante de la fête. Il a apparemment tout entendu sur elle. Elle remarque une marque dans son œil (une malformation congénitale, dit-il).

Avant la fin de leur brève conversation, il obtient ses coordonnées et l’appelle plus tard pour le rencontrer dans un bar. Là, il lui commande un verre et l’informe qu’ils rencontrent Leland plus tard pour une surprise (c’est plus « civilisé » que quelque chose de sexuel). “La vie est meilleure avec des rebondissements”, dit-il lorsqu’elle essaie de le presser pour plus de détails. (Pas dans ce cas.)

Chez Leland, Edward donne à Sheryl un massage des pieds et regarde l’horloge. C’est alors qu’elle se rend compte qu’elle ne peut ni bouger ni crier. Il lui assure que rien de ce qu’il fait n’est dangereux ou invasif, mais elle est figée (de terreur ? par le mal ?) alors qu’il lui injecte quelque chose et Leland les vérifie. Ce sera encore 10 minutes, détermine Edward.

Lorsque le temps est écoulé, les hommes soulèvent Sheryl du canapé et la positionnent sur le sol. Avec « Dance of the Sugar Plum Fairy », Leland va dans une autre pièce, fait savoir au médecin (qui ne peut pas bouger non plus) que tout va bien et récupère un pot avec une sorte de liquide. Edward insère une intraveineuse dans la jambe de Sheryl et demande à Leland d’en mettre une dans la sienne, et les deux reçoivent une injection de quelque chose car elle ne peut pas se défendre, paralysée par la peur.

Mais le lendemain, David se rend chez Leland pour suivre Cara, seulement pour Sheryl et Edward sortir de son appartement, l’air rajeuni, dansant dans le couloir. Ils prétendent que Leland n’est pas là et Cara s’est arrêtée la nuit précédente mais est partie. Que se passe-t-il?!

La situation de Vanessa devient plus étrange

Rappelez-vous comment la petite amie de Ben, Vanessa (Nicole Shalhoub) lui a dit que son jumeau était greffé sur elle ? Eh bien, selon Vanessa, Maggie est responsable d’avoir jeté des objets dans son appartement parce qu’elle n’aime pas que sa sœur sorte et l’ignore. Ben veut qu’elle parle à Kristen, mais Vanessa a une meilleure idée : une voyante.

La médium, Miss Marie (Patrice Chevannes), demande à Vanessa si elle veut que sa vie soit séparée et séparée de Maggie. Oui, elle ne peut plus vivre comme ça. Les choses deviennent étranges – souffle d’air, coups sur la table, vase jeté sur une étagère – et après que Marie affirme que Maggie n’est plus attachée, leur fait savoir que ce sera 350 $.

Mais ça a marché ? Eh bien, Vanessa semble être de bien meilleure humeur, entraînant avec impatience Ben dans son lit et suggérant qu’ils se fassent tatouer. Elle ne pouvait pas se lâcher parce que Maggie regardait toujours, mais maintenant elle est libre, explique-t-elle en désignant le mauvais bras. Oui, cela signifie exactement ce que vous pensez : Maggie est désormais sa propre personne !

Ben ne rassemble pas toutes les pièces jusqu’à ce qu’il prononce le nom de Maggie pendant qu’elle dort et qu’elle réponde à cela (mais pas Vanessa). Il pense que c’est un jeu au début, jusqu’à ce que Vanessa l’appelle pour lui faire savoir que son train était en retard… pendant que Maggie est dans l’autre pièce. Ne la laissez pas gâcher notre plaisir, proteste Maggie en partant.

Mal, dimanches, Paramount+