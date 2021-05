‘Evil’ obtient la date de première de la saison 2 attendue depuis longtemps – Regardez le premier teaser terrifiant (VIDEO) ⋆ .

Près d’un an et demi après la finale de la saison 2 d’Evil diffusée en janvier 2020, le drame de CBS a une date de première officielle de la deuxième saison – sur un nouveau réseau.

La série délicieusement sombre passe à Paramount + exclusivement à partir du dimanche 20 juin, avec 13 nouveaux épisodes par semaine le dimanche. La date de la première a été annoncée dimanche parallèlement à la sortie d’une toute nouvelle bande-annonce pour la saison 2 qui a fait ses débuts pendant 60 minutes.

La première saison de Evil s’est terminée par des questions majeures, notamment en ce qui concerne Kristen (Katja Herbers) et si elle a commis un meurtre ou non. Et il semble que les nouveaux épisodes aborderont tout de suite ce cliffhanger, comme le montre le teaser, qui regorge de nouvelles images (mais pas de dialogue), du grand méchant Leland (Michael Emerson) riant d’une menace sanglante griffonnée sur le mur à un Kristen meurtrier et, bien sûr, à d’autres démons.

Selon le synopsis du réseau, la saison 2 «rapproche le mal de la maison» et voit Kristen se débattre avec, oui, «tuer un homme». Pendant ce temps, David (Mike Colter) «subit la tentation alors qu’il se rapproche de son ordination», et Ben (Aasif Mandvi) s’occupe de «terreurs nocturnes qui s’attaquent à ses plus grandes peurs» (comme on le voit dans la bande-annonce ci-dessus).

De retour dans la deuxième saison, en plus des membres de la distribution susmentionnés, sont Christine Lahti, Kurt Fuller, Brooklyn Shuck, Skylar Grey, Maddy Crocco et Dalya Knapp.

Evil, Première de la saison 2, dimanche 20 juin, Paramount +

