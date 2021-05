Evil Season 2 semble avoir un début diabolique dans la première

Mais cela signifie-t-il que Leland a vendu son âme au diable pour de vrai? Après tous les jeux d’esprit merveilleux et dérangeants que Evil nous a donnés lors de la première saison, je suis prêt à tout croire. Je n’irai pas, cependant, me battre pour l’idée que Leland chercherait un jour une aide réelle pour la possession ou autre. Cet homme adore causer des ennuis dangereux et amener les autres à en causer aussi. Dans mon esprit, il est tout à fait possible que Leland pense qu’il a vendu son âme, mais cherche également simplement l’aide de l’église catholique afin de préparer la chute de ses vrais ennemis: David, Kristen et Ben.