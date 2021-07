‘Evil’s Katja Herbers sur ‘un tout autre niveau de culpabilité’ pour Kristen & the Silent Episode ⋆ .

[Warning: The below contains MAJOR spoilers for Evil Season 2, Episode 6 “C Is for Cop.”]

La manifestation de la culpabilité de Kristen Bouchard (Katja Herbers) pour son meurtre du tueur en série Orson LeRoux (Darren Pettie) la fait presque tomber dans de l’eau bouillante alors que nous atteignons le milieu de la saison 2 d’Evil.

Dans le même épisode où l’équipe cherche à savoir si c’est le racisme combiné à la possession qui a conduit un flic blanc à tirer sur une femme noire non armée, Kristen s’en tire avec un meurtre parce qu’elle est amie avec un détective. Mira Byrd (Kristen Connolly) la trouve en train de parler à personne apparemment – ​​Kristen a halluciné LeRoux – dans son jardin, tenant l’arme du crime et… tout recouvre. Ensuite, Kristen, David (Mike Colter) et Ben (Aasif Mandvi) se rendent dans un monastère silencieux pour déterminer si un prêtre doit être considéré comme saint.

Herbers nous emmène dans la tête de son personnage, donne un aperçu de l’épisode muet, et plus encore.

Comment Kristen se sent-elle à l’idée de tuer LeRoux maintenant qu’elle s’en est tirée ?

Katja Herbers : Qu’est-ce qui est vraiment intéressant [it is] ils l’ont acquittée de ce crime dans l’épisode qui parle d’un homme blanc qui s’en tire en tirant sur une femme noire, et ici je suis une femme blanche qui s’en tire parce que je connais quelqu’un qui est flic. Elle est évidemment très soulagée de ne pas avoir à aller en prison et elle peut toujours être une mère pour ses enfants. Tout de suite après, vient la connaissance qu’elle ne s’éloignera jamais vraiment de ce qu’elle a fait. Je pense qu’elle le referait, mais comme c’est son privilège blanc qui l’aide à s’en sortir, cela amène toute une autre série de choses à affronter. C’est un tout autre niveau de culpabilité.

Cela change-t-il son regard sur Mira ? C’est une chose pour un ami d’essayer d’aider, mais cela semblait un peu trop facile pour Mira de laisser tomber et de trouver une histoire à expliquer ce soir-là.

Oui, surtout quand elle a dit : « Nous allons simplement dire qu’il y avait un homme noir dans la cour et que vous aviez peur et que cela va tout résoudre. » Ce n’est pas comme si quelqu’un d’autre allait aller en prison pour ce meurtre. Je pense aussi que Mira pense que ce type méritait de mourir. Donc, en ce qui concerne le meurtre justifié – même si je ne dirais pas que je l’attribue – je ne pense pas que quiconque doive être triste que LeRoux soit parti.

Peut-être que Kristen aurait fait la même chose si elle était la flic. Je ne pense pas que Kristen aurait dit: “Nous dirons simplement qu’il y avait un homme noir dans la cour.” Mais oui, c’est un épisode intéressant pour Mira Byrd et son point de vue sur toutes ces choses, en disant aussi immédiatement: “Ce flic blanc qui a tiré sur le noir, c’est un très bon gars, c’est juste le sens de la rue.” Elle est en quelque sorte, je suppose, ce qu’on pourrait appeler le type de flic commun que nous avons vu dans ces situations maintes et maintes fois en Amérique.

Nous voyons Kristen essayer de rationaliser des choses comme cette hallucination dans l’ascenseur, et puis il y a aussi le djinn qu’elle continue de voir. Comment fait-elle ça ?

C’est une scientifique et elle le comprend simplement du point de vue de son traumatisme et du fait que peut-être [her] le médicament n’est pas le bon médicament pour elle à ce stade. De temps en temps, elle pensera que quelque chose est réel, puis elle revient simplement à la science, comme un élastique. Elle est juste comme, “Peut-être que quelque chose de surnaturel existe.” Puis, trois minutes plus tard, elle dira : « Non, j’ai un autre moyen de contourner le problème. »

Le prochain épisode est le muet. Que pouvez-vous prévisualiser ? Qui aura le plus de mal à ne pas parler pendant qu’il sera là-bas ?

C’était très amusant de le faire et Kristen se saoule un peu. Et donc quand vous êtes ivre, c’est peut-être plus difficile de respecter les règles.

Il semble que Kristen fasse une pause avec Leland [Michael Emerson], avec cet épisode et soi-disant pendant qu’ils sont au monastère dans le suivant. Est-ce à ce moment-là qu’elle devrait être la plus préoccupée par ce qu’il pourrait faire ? Ou celle de sœur Andrea pourrait-elle [Andrea Martin] astuce à l’exorcisme l’ont peut-être fait suspendre ses plans ?

Peu probable, parce que c’est Leland. L’épisode silencieux est juste après que Kristen ait été acquittée de ce meurtre. Elle a été extrêmement inquiète à ce sujet, [about] devoir aller en prison et devoir abandonner ses quatre enfants, mais l’enterrer. Donc, dans l’épisode 7, vous voyez quelqu’un qui vient de perdre un poids sur ses épaules, alors elle est peut-être un peu trop excitée, insouciante pendant une seconde, et ne s’inquiète pas trop pour Leland. Le monde va plutôt bien en ce moment pendant une seconde.

Que pouvez-vous dire sur ce que nous verrons de lui dans la seconde moitié de la saison ?

Vous pouvez vous attendre à ce qu’il ne lâche pas Sheryl [Christine Lahti].

Et puis cela signifie revenir dans la vie de Kristin.

Ouais, il n’en a pas fini avec elle.

Que pouvez-vous taquiner d’autre sur la seconde moitié de la saison?

Nous voyons David sur cette trajectoire pour vouloir ou non devenir prêtre. Cela va être une partie importante de la seconde moitié de la saison. Et aussi, nous pouvons penser qu’après l’acquittement de Kristen, sa vie va maintenant être meilleure, mais ce n’est vraiment pas le cas. Elle a aussi beaucoup de problèmes mentaux d’avoir été acquittée de la même manière qu’elle a été acquittée.

Allons-nous voir beaucoup plus de scènes de thérapie qu’avec le Dr Boggs [Kurt Fuller]?

Il va y avoir un tas de thérapies. Il doit y avoir un tas de thérapie.

Devrait-on craindre que Kristen ne tue à nouveau, maintenant qu’elle s’en est tirée avec un meurtre? Cette hallucination de LeRoux a duré pas mal de temps sur le fait de prendre une vie, presque comme de la tenter.

C’était son imagination qui lui disait ça, non ? Si vous mettiez un autre LeRoux devant elle, elle sait qu’elle peut le faire. Cela facilite la commission d’un deuxième meurtre, si cela s’avère nécessaire.

Dis avec Leland ?

Je pense qu’elle a un peu dépassé Leland. Dans son esprit, il est juste Jake le flocon. C’est juste une marionnette triste, et elle a peut-être tort, mais je pense qu’elle l’a en quelque sorte radié car tout ce qu’il fait n’est pas si menaçant pour elle à ce stade.

Allons-nous voir des scènes de thérapeute Kristen-démon ?

Pas cette saison.

J’espère l’obtenir car j’ai aimé le parallèle dans le bureau de Leland au début de la saison.

Moi aussi. C’était génial.

Evil, Returns, dimanche 29 août, Paramount+