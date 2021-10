Éviter cet investissement dans le gouffre | Place des investisseurs

Nous enregistrons généralement de bons bénéfices, bien que l’inflation laisse sa marque … lorsque le S&P est susceptible de sortir de sa fourchette de négociation … évitez le nouvel ETF bitcoin

Dans le Digest d’hier, nous avons fourni des exemples concrets de la flambée des coûts des matières premières et des articles de consommation.

Comme vous vous en doutez, l’inflation des prix laisse son empreinte sur les rapports sur les résultats du troisième trimestre ainsi que sur votre portefeuille. De plus, les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement exacerbent cette pression à la hausse sur les prix.

Dans cette semaine Trader stratégique mise à jour, nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, ont offert deux exemples de la façon dont cela affecte les résultats des entreprises :

Le PDG de Caribou Coffee (qui fait partie de Panera Brands Co.) a déclaré mardi qu’ils faisaient le plein de tasses, de couvercles, de pailles (qui sont particulièrement rares) et de sachets de sauce piquante. Il est possible que l’entreprise renonce même à ses plans d’expansion car les coûts de construction sont en hausse de 10 %. La société Procter & Gamble (PG) rapporté mardi et malgré une croissance fulgurante des revenus, la société a été touchée car les marges brutes sont en baisse en raison de la hausse des coûts des produits de base et des frais d’expédition. Ainsi, malgré le fait que PG ait annoncé une croissance de son chiffre d’affaires qui était le double de ce que les analystes attendaient, le titre était en baisse après la publication.

Dans le Digest d’aujourd’hui, approfondissons la mise à jour de Strategic Trader. John et Wade s’attaquent à l’inflation et prévoient où va le marché au cours des deux prochaines semaines. De plus, il y a plus d’analyse des revenus. Et ils expliquent même pourquoi le nouvel ETF bitcoin, BITO, va être un gouffre financier (cela n’a rien à voir avec le bitcoin lui-même).

Beaucoup de choses à couvrir, alors allons-y.

***La poussée et l’attraction des bénéfices et de l’inflation

À ce jour, les bénéfices du troisième trimestre sont en grande partie solides. Mais l’inflation apparaît clairement dans les chiffres et plus nous voyons ses empreintes digitales, plus elle rend les commerçants nerveux.

Voici le point de vue de John et Wade :

La boucle de rétroaction actuelle met les commerçants à fleur de peau, en particulier avec les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et l’inflation. Du côté positif, la demande est suffisamment élevée pour que les prix augmentent naturellement. Cela peut être frustrant pour les consommateurs, mais c’est courant dans un environnement de croissance. Cependant, comme les approvisionnements sont toujours limités, l’inflation augmente plus rapidement qu’elle ne le ferait normalement.

Alors, que signifient l’inflation et les traders nerveux pour l’orientation à venir du marché ? Après tout, plus tôt ce matin, le S&P 500 a établi un nouveau record – s’avérera-t-il être un plafond ou une rampe de lancement ?

Revenons à John et Wade :

À notre avis, la combinaison de problèmes de croissance, d’inflation et de chaîne d’approvisionnement maintiendra probablement le S&P 500 à ou en dessous de ses sommets précédents jusqu’à la fin du mois. Notre évaluation initiale du mois dernier selon laquelle la configuration de la tête et des épaules « échouerait » était justifiée, mais une cassure bien au-delà du sommet précédent avant novembre semble peu probable. Source : TradingView

John et Wade expliquent que cette action du marché à court terme et en sourdine est due au fait que les commerçants souhaitent voir davantage de rapports sur les bénéfices au détail. La façon dont ces chiffres entrent et ce que les dirigeants de niveau C révèlent sur les problèmes d’inflation et de chaîne d’approvisionnement fournira beaucoup plus de couleur sur la santé économique au sens large.

Depuis la mise à jour :

Bien que le rapport PG soit utile, la plupart des entreprises de vente au détail ne publieront pas de rapport avant quelques semaines, et nous pensons que les investisseurs attendront plus de données sur la chaîne d’approvisionnement mondiale avant de modifier considérablement les perspectives. Notre plan est de rester prudemment haussier, mais en mettant l’accent sur la valeur des grandes capitalisations comme couverture contre l’incertitude.

***Utilisation de Netflix comme indice sur la façon de jouer aux futurs gains technologiques importants

John et Wade changent de vitesse dans leur mise à jour, se tournant vers l’annonce des résultats de mardi du géant du streaming de contenu, Netflix.

De leur mise à jour :

La société a surpris en haut et en bas : elle a ajouté plus d’abonnés que prévu, cependant, l’action a chuté à l’ouverture mercredi. Bien que le corollaire entre NFLX et le reste du secteur technologique ne soit pas parfait, les performances fondamentales de NFLX sont de bon augure pour la technologie dans son ensemble. Mais la réaction baissière au rapport indique que la volatilité est susceptible de se poursuivre.

John et Wade trouvent la liquidation déroutante, mais soulignent que les actions chutent fréquemment après les bénéfices lorsqu’elles sont à un niveau élevé. Cela est généralement dû aux prises de bénéfices et au réflexe de « vendre l’actualité » qui submerge les acheteurs.

Mais John et Wade suggèrent que nous utilisions ceci comme indice :

Nous devrions surveiller la réaction au cours des prochains jours pour voir si le stock réapparaît lors des achats en baisse, ce qui nous aidera à planifier la réaction à d’autres rapports techniques plus tard ce mois-ci.

Au moment où j’écris vendredi, Netflix a en effet éclaté. Il est en hausse de 5% depuis le début de la séance de bourse de jeudi.

De toute évidence, il y a toujours de la force dans la grande technologie.

*** En attendant, si vous recherchez une exposition au bitcoin, réfléchissez-y à deux fois avant d’investir dans BITO

Mardi, le fonds négocié en bourse lié au bitcoin ProShares a fait ses débuts officiels avec le téléscripteur BITO.

Comme nous l’avons noté dans le Digest ce jour-là, nous aimons ce que cet ETF signifie en termes d’adoption de la cryptographie traditionnelle, mais nous ne recommandons pas BITO comme moyen de jouer au bitcoin.

Ci-dessous, John et Wade expliquent pourquoi. Gardez à l’esprit que le problème qu’ils identifient est une réalité pour de nombreux FNB à terme, alors lancez-vous dans de tels investissements les yeux ouverts.

Indépendamment de ce que les investisseurs pensent de Bitcoin, le nouvel ETF est susceptible d’être un gouffre financier. Cela n’a rien à voir avec Bitcoin lui-même ; cela a tout à voir avec la structure de l’ETF. Comme de nombreux FNB de matières premières, le ETF de stratégie Bitcoin ProShares (BITO) achète des contrats à terme Bitcoin qui sont les actifs du fonds. Ces contrats à terme expirent et doivent être renouvelés régulièrement par le fonds, ce qui est la source du problème. Vous pouvez acheter des actions de BITO, ce qui vous donne un petit pourcentage de propriété du portefeuille sous-jacent de contrats à terme Bitcoin. Cependant, très souvent, les nouveaux contrats à terme qui sont achetés pour remplacer les anciens sont plus chers que ceux qui arrivent à expiration, ce qui est appelé « contango ».

En d’autres termes, dans des conditions de marché habituelles, ce type d’ETF basé sur des contrats à terme se transforme en une perte de valeur lente.

John et Wade donnent un exemple en utilisant le populaire ETF pétrolier, United States Oil Fund LP (USO). De 2016 au début de la pandémie en 2020, USO a sous-performé le prix du pétrole de 72 %.

Il y a un instant, j’ai écrit que cette dynamique de contango prévaut dans les conditions habituelles du marché. Mais parfois, cela profite aux commerçants.

Retour à John et Wade pour expliquer :

Il est parfois possible que les nouveaux contrats à terme soient moins chers que les anciens, ce que l’on appelle le « déport ». Cette situation joue en faveur des investisseurs dans l’ETF, mais cela tend à être l’exception plutôt que la règle. Au moment d’écrire ces lignes, les contrats à terme Bitcoin sont en contango, ce que nous ne nous attendons pas à changer à court terme. Si les investisseurs sont déterminés à investir dans la crypto-monnaie, nous recommandons d’éviter les ETF à terme jusqu’à ce qu’ils reprennent le déport.

*** C’est à ce moment-là que le marché va probablement sortir de sa fourchette de négociation

Plus tôt, nous avons noté que John et Wade pensent qu’il est peu probable que le marché sorte de sa fourchette de négociation avant novembre. La raison en est le manque anticipé de données sur le marché du déplacement des aiguilles.

Oui, les bénéfices de la semaine prochaine offriront plus d’informations sur l’inflation, l’embauche, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, etc.

Revenons à John et Wade pour savoir quand cela pourrait changer :

Les investisseurs devront attendre la prochaine réunion de la Fed (3 novembre) et le rapport sur l’emploi (5 novembre) avant de s’attendre à voir des données économiques qui pourraient pousser le marché à sortir de sa fourchette de négociation.

Nous vous tiendrons au courant des bénéfices, de l’inflation et de la Fed ici dans le Digest.

Passe une bonne soirée,

Jeff Remsbourg