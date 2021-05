Évitez ces 3 erreurs de mot de passe stupides comme la peste – .

Le nombre de personnes qui choisissent encore des mots de passe d’une simplicité enfantine comme «12345» ou «mot de passe» pour tenter de sécuriser leurs comptes et appareils numériques ne cessera jamais de me dérouter, et comment ces mêmes personnes, même si elles choisissent un mot de passe suffisamment complexe associez leur mot de passe à des réponses de récupération de mot de passe faciles à deviner.

Pour une raison quelconque, la seule fois où nous ne clignons même pas des yeux sur ces types de pratiques abusives, c’est lorsqu’il s’agit de sécuriser nos comptes numériques. Dans le monde réel, bien sûr, personne ne donnerait jamais volontairement quelque chose comme sa clé de maison simplement parce qu’un gars est venu et a dit qu’il connaît le nom de jeune fille de votre mère ou où vous êtes allé au lycée. Pourtant, c’est exactement ce que nous faisons trop souvent dans le domaine en ligne, qui est le genre de chose qui conduit à tant de piratages, de violations de données et de fuites qui ont dominé les manchettes de la cybersécurité cette année. Dans cet article, qui intervient quelques jours après la Journée mondiale du mot de passe, vous examinerez de plus près certaines des erreurs liées aux mots de passe que vous devriez éviter – et quelques bonnes pratiques à suivre.

Voici trois erreurs de mot de passe stupides à éviter, basées sur les connaissances d’experts tels que les professionnels de la sécurité de McAfee:

Arrêtez de réutiliser les mots de passe. Ne faites jamais cela, même si cela facilite la mémorisation de vos identifiants de connexion. Vous connaissez le principe KISS (Keep it simple, stupid?) Dans ce cas, impliquant la sélection d’un mot de passe, vous voudrez faire exactement le contraire de cela. Les mots de passe doivent être aussi complexes que possible. Des lettres, des chiffres, des caractères spéciaux et un mélange de majuscules et de minuscules – tout cela devrait être inclus. Et essayez de ne pas choisir quelque chose qui vous est personnel. En d’autres termes, n’incluez pas de faits faciles à deviner comme le nom de votre chien dans le mot de passe ou la date de votre anniversaire. Gardez-le impersonnel.

«Selon une enquête récente que nous avons menée, 34% des Américains ont réutilisé le même mot de passe ou un mot de passe similaire plus d’une fois», note un article de blog McAfee ce mois-ci. «En utilisant le même mot de passe pour plusieurs comptes, les attaquants n’ont besoin de trouver qu’un seul mot de passe, créant un effet domino qui facilite l’accès à plus de comptes. Si ce mot de passe est faible, il devient encore plus facile de renverser ce premier domino. »

Autres bonnes pratiques à prendre en compte: vous connaissez ces questions de récupération de mot de passe? Celles que vous avez configurées pour vous aider à récupérer ou réinitialiser un mot de passe? On ne leur accorde pas assez d’attention dans ces types de guides de bonnes pratiques, même s’il existe des scénarios où ils peuvent annuler le meilleur travail de configuration d’un mot de passe solide. Félicitations – vous avez choisi un excellent mot de passe, mais voici un hacker pour tout annuler car il sait en quelle année vous avez terminé vos études secondaires.

Une chose à considérer est qu’il n’y a rien qui dit que vous devez dire la vérité lorsque vous répondez à ces questions de récupération de mot de passe. Choisissez le nom d’un autre lycée! Donnez au système le prénom de votre mère, au lieu de son nom de jeune fille comme il le demande (bien sûr, vous devrez vous souvenir de ces mensonges, c’est donc un inconvénient ici). Mais c’est une couche de plus comme un obstacle entre vous et les pirates essayant d’accéder à vos comptes.

