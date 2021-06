in

Edgar Cervantes / Autorité Android

TL;DR

Mozilla a appelé trois appareils «effrayants» que les gens devraient éviter d’acheter pendant la vente Prime Day 2021. Les produits comprennent la Samsung Galaxy Watch 3, les sonnettes et caméras Ring et les haut-parleurs Amazon Echo Dot.

Le Prime Day 2021 est à nos portes. Jusqu’aux 21 et 22 juin, vous devriez vous attendre à obtenir de nombreuses offres sur des choses comme les haut-parleurs intelligents, les montres intelligentes, les produits pour la maison intelligente et d’autres appareils électroniques. Cependant, avant de procéder à votre achat, Mozilla, l’organisation derrière le navigateur Firefox et un partisan de la confidentialité sur Internet, a appelé trois produits «effrayants» que vous devriez éviter d’acheter lors de cette vente Prime Day.

Dans une publication Instagram sur les achats en toute sécurité pendant le Prime Day 2021, Mozilla vous a recommandé de vous abstenir d’acheter les haut-parleurs intelligents Echo Dot d’Amazon, les sonnettes et appareils photo Ring, et la Samsung Galaxy Watch 3.

La société mentionne les problèmes de confidentialité avec les trois produits comme raison de sa recommandation. Il affiche l’Amazon Echo Dot pour cibler les utilisateurs avec des choses à acheter en utilisant leurs informations personnelles et pour utiliser des demandes vocales pour former le système de reconnaissance vocale d’Alexa. Si vous souhaitez toujours acheter un Echo Dot, Mozilla vous suggère de vous familiariser avec la suppression des enregistrements vocaux Alexa.

Le Samsung Galaxy Watch 3 est appelé à rassembler de nombreuses informations personnelles sur les utilisateurs en un seul endroit. Samsung dit également qu’il peut partager ces données avec des entreprises affiliées qui peuvent cibler les utilisateurs avec des publicités. Selon Mozilla, vous devriez plutôt envisager de vous procurer une montre intelligente Garmin car elle fait apparemment «le meilleur travail de gestion de la confidentialité et de la sécurité» de ses appareils portables et ne partage pas les données des utilisateurs à des fins de marketing.

Les sonnettes et les caméras Ring, même si la société a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs, ont été retirées par Mozilla pour avoir partagé des images de surveillance avec les forces de l’ordre, soulevant des inquiétudes concernant le racisme et la sécurité publique. Mozilla dit que vous devriez plutôt envisager d’acheter des produits photo d’Eufy ou d’Arlo.

Que pensez-vous de la liste de produits effrayants de Mozilla ? Si vous obtenez une bonne affaire sur l’un des points ci-dessus, les sauteriez-vous après avoir lu ce que l’entreprise a à dire ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.