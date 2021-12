Évitez d’embuer le pare-brise de votre voiture avec des astuces maison : de la pomme de terre au lave-vaisselle | La vie

Nous sommes dans des mois avec beaucoup de pluie et cela est synonyme de fenêtres nuageuses. Nous vous expliquons comment résoudre ce problème avec quelques astuces infaillibles

La différence de température entre l’intérieur de la voiture et l’extérieur C’est le coupable que les fenêtres sont embuées. Actuellement, ceux-ci ont un système anti-buée qui désembue automatiquement notre voiture.

Cependant, ceux qui ont un véhicule plus modeste ou plus ancien il n’a pas cette possibilité sur simple pression d’un bouton, donc les astuces suivantes peuvent être très utiles dans ce type de situation qui met en danger notre visibilité.

Il existe des pratiques courantes pour désembuer le verre, notamment en utilisant du papier, un chiffon ou votre propre main, et bien que cela soit mieux que de ne rien voir du tout, elles sont plus nocives que bénéfiques. La meilleure solution est donc d’éviter la formation de buée.

Astuces maison pour éviter la condensation sur le verre:

Une pomme de terre

Vous pouvez éviter l’apparition de buée en frottant une demi pomme de terre sur la vitre, depuis l’intérieur du véhicule. Cela peut sembler une blague, mais cela fonctionne et c’est l’une des méthodes les moins chères et les plus efficaces.

Pourquoi ça marche ? La pomme de terre a une teneur élevée en amidon et ce composant est un parfait hydrofuge. N’oubliez pas de nettoyer les restes qui restent par la suite avec un papier pour pouvoir parfaitement voir la route.

Solution de vinaigre blanc et d’eau

Vous pouvez créer votre propre solution antibuée en mélangeant des parts égales dans une bouteille de vaporiser du vinaigre blanc et de l’eau. C’est-à-dire du vinaigre d’eau dans un récipient avec lequel vous pouvez vaporiser l’intérieur du pare-brise.

Une fois fait, l’application se fait soit directement, soit avec un chiffon sec et en l’étalant à l’intérieur du verre. En procédant ainsi, une couche protectrice sera créée qui l’empêchera de s’embuer.

Utiliser du shampoing ou un lave-vaisselle

Comme nous l’avons fait avec la solution de vinaigre et d’eau, si nous ajoutons shampooing sur un chiffon et nous l’étendons à l’intérieur de la vitre de notre voiture, nous allons créer une couche qui repoussera l’humidité et donc, nous empêcherons la formation de buée.

Le lave-vaisselle peut aussi nous être très utile. Nous enduisons le verre de ce produit et frottons avec un chiffon non mouillé. Ensuite, avec une autre microfibre, on enlève l’excédent pour éviter les marques.

Dentifrice

Cette astuce est largement utilisée aussi pour phares de voiture propres. Elle consiste à étaler un peu de dentifrice sur un chiffon et à l’appliquer sur la vitre intérieure.

Ensuite, nous enlevons l’excédent avec un chiffon humide et terminons de le sécher pour qu’il soit complètement propre. Avec cela, comme pour le reste des astuces, nous avons réussi à créer un film protecteur.

Litière pour chats

Cela semble un peu surréaliste, mais cela fonctionne vraiment. Cette astuce est très efficace car de nombreux types de litière pour chat contiennent de la silice, qui repousse très bien l’humidité.

Il consiste à placer une chaussette ou n’importe quel sac avec de la litière pour chat à l’intérieur et à le placer sous le siège. Avec cela, vous pourrez éviter la condensation.

Cependant, si notre verre s’est finalement embué, de la NASA, l’ingénieur Mark Rober est capable de faire disparaître le brouillard de manière très simple. Selon le compte, en suivant une étape simple, que vous pouvez consulter dans les nouvelles suivantes, nous réaliserons en moitié moins de temps que n’importe quel remède ou produit à la maison, aura une visibilité totale.