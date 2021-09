Évitez Dyson et économisez gros avec un aspirateur balai Eufy à 140 $ d’Anker

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Garder un sol propre est une sensation satisfaisante. La plupart des gens se promènent dans leur maison sans chaussures. Ainsi, lorsque vous marchez sur le sol et que vous sentez un morceau de nourriture, de poussière ou de saleté coller à votre pied nu ou à votre chaussette, vous allez souvent sortir le balai et le balayer. Mais si vous constatez que c’est le cas en vous promenant dans toute votre maison, un aspirateur est indispensable. En ce qui concerne les aspirateurs, Dyson est le porte-drapeau à bien des égards. Ils sont cependant chers. Chez Amazon, vous pourrez parfois faire des économies. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 145 $ si vous achetez un Dyson V8 Animal+ renouvelé. Mais c’est toujours plus de 350 $. Plutôt que de dépenser ce genre d’argent, Amazon peut vous offrir un Aspirateur balai sans fil Eufy par Anker pour moins de 160 $.

Si vous êtes intéressé par une conception de bâton, un Aspirateur balai sans fil Eufy est un choix intelligent. Ce type d’aspirateur commence à un prix beaucoup plus bas et, grâce à une vente importante aujourd’hui, il est encore moins cher. Vous pouvez 90 $ et 60 $ de rabais sur un Aspirateur balai sans fil HomeVac S11 Go et un Aspirateur balai sans fil HomeVac S11 Lite, respectivement. Mais ces prix ne dureront pas, alors vous feriez mieux de vous dépêcher.

Découvrez ce que peut faire un aspirateur balai sans fil Eufy

Le HomeVac S11 Go nettoie les dégâts. Source de l’image : Eufy/Amazon

Les Aspirateur balai sans fil Eufy by Anker HomeVac S11 Go est si facile à utiliser. La conception légère vous permet de le manœuvrer dans les coins. Il existe plusieurs modes que vous pouvez utiliser pour étendre la polyvalence. Le mode intermédiaire est idéal pour les dégâts quotidiens. Il peut fonctionner jusqu’à 25 minutes dans ce mode. Le mode bas vous aide à couvrir toute la maison pendant 40 minutes. Il existe également un mode puissance maximale qui vous offre huit minutes de nettoyage et d’aspiration intenses et ciblés.

Vous aimerez également les pièces jointes que vous obtiendrez. Ils vous aideront à entrer plus facilement dans des espaces plus petits et plus étroits. Le mode puissance max utilise 120AW de puissance d’aspiration. Vous pouvez faire faire toute votre maison à des fins de nettoyage. C’est généralement 250 $ et ça vaut le coup. Mais aujourd’hui, c’est seulement 159,99 $.

Obtenez une version plus légère

Pour une version plus récente de cet aspirateur, consultez le Aspirateur-balai sans fil Eufy by Anker HomeVac S11 Lite. Cela ne pèse que 3,5 livres, ce qui le rend léger et agile à manœuvrer. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton ON pour activer l’aspirateur, vous n’avez donc pas besoin d’appuyer sur une gâchette. Il y a un suceur plat 2 en 1 qui est attaché pour un nettoyage plus intime. Cela vous donne accès à des zones inaccessibles.

Il a une impressionnante puissance d’aspiration de 75AW pour gérer l’accumulation quotidienne. Un aspirateur complètement chargé peut fonctionner pendant 35 minutes en continu. Vous adorerez la tête Hyper-Flex qui peut se plier dans les coins. Il y a des lumières LED dessus qui illumineront les dégâts, donc vous les voyez venir. Normalement, c’est 200 $. Mais pour le moment, c’est seulement 139,99 $.

Ces ventes ne dureront pas alors dépêchez-vous et économisez.

