Atérien (NASDAQ :ATER) est une plate-forme de produits de consommation qui, selon Yahoo! Finance, utilise un logiciel qui met en œuvre « l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l’analyse de données pour concevoir, développer, commercialiser et vendre des produits ». Essentiellement, Aterian fait évoluer les marques grand public. Mais que faut-il savoir sur le stock ATER ?

Cette société se définit comme une « plate-forme de produits de consommation de premier plan » – une expression marketing audacieuse qui souligne l’idée qu’Aterian peut produire des résultats pour les actionnaires. Cependant, cela ne nous dit pas grand-chose. Après tout, avoir un business plan intéressant ne signifie pas nécessairement que vous obtiendrez des résultats, réaliserez des bénéfices et développerez votre entreprise de manière saine.

À cette fin, en ce qui concerne le stock d’ATER, je ne vois pas grand-chose à aimer. Voici pourquoi vous devriez éviter ce nom aujourd’hui.

Stock ATER : des espoirs de mème et un modèle économique faible

Tout d’abord, examinons le graphique boursier ATER.

Si vous étudiez le graphique d’Aterian sur une année, vous pouvez noter quelque chose de très intéressant : le graphique ressemble un peu à un iceberg, avec des pentes abruptes au milieu et une base plate de chaque côté. L’action ATER a une fourchette de 52 semaines de 3,04 $ à 48,99 $ et se négocie actuellement à environ 12 $. L’action s’est ralliée auparavant à cause de la manie des actions, mais elle est très volatile.

Certains commerçants de médias sociaux espèrent peut-être une courte pression ici, mais je n’accorderais pas d’importance à l’intérêt à court terme d’ATER. Il est tout simplement trop risqué d’investir dans l’espoir d’un futur rallye massif.

Mis à part le statut de stock de meme, Aterian pourrait être potentiellement intéressant pour son modèle commercial apparemment dynamique. L’entreprise se compose de trois piliers principaux : la construction, l’acquisition et le partenariat avec des marques pour créer les produits les plus vendus via son logiciel propriétaire. Cependant, l’idée ne se concrétise pas vraiment.

En mai, la société a annoncé des résultats solides, sur la base de ses ventes de produits et de ses critiques (page 15). En outre, il a signalé un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 72 % entre 2017 et 2020. Il a également noté une croissance de 88 % en glissement annuel (YOY) du chiffre d’affaires net du premier trimestre 2020 au premier trimestre 2021 (page 26 ).

Ces chiffres sont prometteurs, sans aucun doute. Cependant, l’EBITDA non-GAAP ajusté trimestriel d’Aterian peine toujours à être positif. L’entreprise perd de l’argent. Ainsi, alors que la croissance des revenus est robuste, l’augmentation des coûts d’exploitation, le résultat d’exploitation négatif et l’augmentation des pertes nettes nuisent de toute façon au stock d’ATER. Pour moi, le modèle économique de l’entreprise est presque aussi incertain que les espoirs d’un resserrement.

Pertes nettes, dépenses en capital et FCF négatifs

Regardons de plus près ces pertes nettes.

Les données extraites de Marketwatch montrent qu’en 2017, la perte nette de l’entreprise était de 23,07 millions. En 2020, cependant, la perte nette déclarée s’élevait à 63,13 millions. Au moins depuis 2017, les pertes nettes d’Aterian ont augmenté chaque année. Cela ne présage bien sûr pas de bon augure pour le stock ATER.

Mais ce n’est pas tout. Pour toute entreprise qui affirme que les acquisitions de marques sont au cœur de son modèle économique, les dépenses en capital sont une mesure financière importante à surveiller. Il en va de même des flux de trésorerie disponibles (FCF). En 2020, les dépenses d’investissement d’Aterian ont bondi à -39,05 millions de dollars, contre seulement -114 000 dollars en 2019. Aterian a également toujours un FCF négatif. De plus, cette entreprise a augmenté son niveau d’endettement, à court et à long terme.

Dans l’ensemble, la solidité financière ici n’est tout simplement pas géniale.

Les « avantages » des actionnaires et le résultat net sur les actions d’ATER

La dernière chose que je noterai sur l’action ATER est son effort « avantages pour les actionnaires ». Aterian a annoncé le programme fin août. Dans le cadre des avantages, la société a noté que les actionnaires « recevront des remises hebdomadaires exclusives sur certains produits de marque Aterian ». Il y a un hic, cependant. Pour obtenir ces avantages, les actionnaires ont besoin d’un minimum de 100 actions ordinaires.

Personnellement, je n’aime pas cette idée car elle discrimine artificiellement les parties prenantes. Ce n’est tout simplement pas une bonne décision d’adopter une philosophie consistant à distinguer les actionnaires en deux catégories différentes. Franchement, cela ne semble pas correct.

Bien sûr, ce programme est aussi un peu une astuce, pour le dire d’une manière pas si élégante. Fondamentalement, la société contribue à gonfler le volume des transactions quotidiennes des actions ATER volatiles. Au moins en théorie, une demande plus élevée contribuerait à augmenter le cours de l’action. Et cela semble avoir fonctionné, dans une certaine mesure. Le 1er septembre, ATER a clôturé à 7,40 $. Plus tard dans le mois, il a grimpé jusqu’à 19,10 $ par action.

Globalement, ATER n’a pas grand chose à mon avis. Il lui manque des fondamentaux solides à prendre en compte. Le stock est trop risqué et ne livre pas l’une des choses les plus importantes dans les affaires : les bénéfices. Évitez celui-ci pour le moment.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.