Évitez les actions CEI car son potentiel de croissance des revenus reste un mystère

Avec quelques gros mouvements, Énergie de carrossage (NYSE :CEI) a attiré l’attention des investisseurs et des spéculateurs. Début septembre, l’action CEI se négociait à 45 cents. Depuis lors, l’action a atteint des sommets de 4,85 $. Cependant, l’envolée spéculative du titre a été ébranlée par un rapport négatif de Kerrisdale Capitale.

Source : Shutterstock

Je resterais à l’écart de l’action CEI à ses niveaux actuels autour de 1,30 $. C’est clairement un titre mème, et il n’y a pas grand-chose à dire en termes de fondamentaux. Après le rapport Kerrisdale, il est peu probable que l’action connaisse un autre grand rallye de si tôt.

Le rapport souligne que le « seul actif réel de la société est une participation de 73% » dans la société pétrolière et gazière Énergie viking (OTCMKTS :VKIN). Ce dernier a une valeur comptable négative et une capitalisation boursière de 98,6 millions de dollars.

Les actions de CEI se négocient actuellement à une capitalisation boursière de 359,4 millions de dollars. Cependant, Kerrisdale Capital souligne que la capitalisation boursière entièrement diluée de la société est de 900 millions de dollars.

La structure du capital est un autre drapeau rouge. Il est important de noter que si le seul actif réel est une participation de 73% dans Viking, l’action CEI semble déjà nettement surévaluée.

Camber Energy a répondu en affirmant que les « relations commerciales de l’entreprise sont légitimes ». Cependant, aucune précision n’a été donnée sur les préoccupations liées à la structure du capital.

L’évaluation du carrossage est difficile à déterminer

Un point important à noter est que Camber Energy n’a déposé aucun état financier auprès de la SEC depuis septembre 2020. La société prétend avoir un intérêt actif dans « plusieurs propriétés pétrolières et gazières dans la région côtière du golfe du Mexique ».

S’il y avait effectivement eu des actifs qui changeaient la donne, la flambée des prix de l’énergie se serait répercutée sur le titre. Cependant, le récent rallye était purement spéculatif et motivé par des nouvelles liées à l’accent mis par Camber sur les initiatives d’énergie propre.

Les sociétés énergétiques se font un devoir de fournir des détails sur les réserves prouvées et probables. Cela fournit la base de l’évaluation de l’entreprise, mais cela fait défaut pour Camber Energy. Alors, quelle est la base des valorisations actuelles ?

En août, Camber a annoncé que Viking Energy avait obtenu une licence de propriété intellectuelle exclusive pour un système breveté de capture de carbone. Il s’agit d’un catalyseur qui a contribué à la flambée des actions CEI. Tout ce qui touche à l’énergie propre attire l’attention du marché.

Cependant, il y a deux points importants à noter.

Tout d’abord, la licence est exclusive pour le Canada et non exclusive pour 25 emplacements aux États-Unis. De plus, Camber Energy n’a fourni aucun détail sur l’impact de cette licence sur la croissance des revenus. Selon toute probabilité, il est peu probable que cela ait un effet significatif.

La réaction boursière de CEI a donc été exagérée et le rapport Kerrisdale Capital a servi de catalyseur d’ancrage.

Pour l’instant, l’action CEI ne vaut pas le risque

En août, Camber Energy a également annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Simson-Maxwell. Ce dernier est un fabricant de moteurs industriels, de produits de production d’électricité, de services et de solutions énergétiques sur mesure.

Un point clé à noter est que Camber Energy n’a pas fourni de détails sur le coût d’acquisition. Cependant, il s’agit de petites acquisitions, la société ayant une flexibilité financière limitée. L’impact de cet accord sur la croissance reste une incertitude.

Il convient également de noter que le dernier rapport trimestriel de la société a montré des pertes importantes au niveau opérationnel. Je veux revenir au rapport de Kerrisdale Capital qui souligne que Viking Energy « a récemment violé l’engagement d’endettement maximal sur l’un de ses prêts ». Sur la base de ces informations, le risque financier semble élevé.

Dans l’ensemble, ces incertitudes signifient que le stock de CEI n’est pas à considérer. Il existe également un manque de clarté sur les plans de croissance de l’entreprise. Au mieux, l’action est un achat spéculatif si la correction se maintient et que l’action CEI tombe en dessous de 1 $.

Mais pour l’instant, il existe d’autres meilleures opportunités de spéculation dans le domaine des actions et des crypto-monnaies.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.