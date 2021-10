Évitez les actions FAMI après avoir dilué deux fois les actions pour développer ses activités

Ferme (NASDAQ :FAMI), une entreprise chinoise de produits agricoles, pourrait ressembler à une bonne affaire à son prix actuel d’environ 33 cents. En février, l’action s’échangeait à près de 1,90 $, de sorte que de nombreux investisseurs se demandent si l’action FAMI est désormais bon marché.

La réponse est qu’il est parfois difficile de déterminer ce qui est considéré comme une action bon marché. À 10 $, 5 $ ou 1 $, une action est-elle automatiquement bon marché ? Non, car cela dépend des fondamentaux et de la valorisation. C’est un piège naïf de considérer les actions cotées en cents comme bon marché en se basant uniquement sur le cours de leurs actions.

L’action FAMI est bien plus que son prix, ce qui rend même son niveau actuel de 30 centimes pas bon marché. Le principal catalyseur qui l’affecte est la dilution des actions, mais d’autres facteurs ont également un impact sur son prix. Les contraires devraient se méfier de Farmmi.

L’action FAMI a été diluée deux fois en 2021

Dans son rapport annuel 2020, Farmmi a indiqué qu’elle avait 16,2 millions d’actions en circulation. En 2021, la société a annoncé deux offres publiques. La première en mai a rapporté un produit brut d’environ 48,3 millions de dollars. Dans un communiqué de presse détaillant l’événement, Farmmi a déclaré :

« L’Offre comprenait 140 millions d’actions ordinaires de la Société et 21 millions d’actions supplémentaires résultant de l’exercice de l’option du preneur ferme d’acheter ces actions pour couvrir les surallocations au prix d’offre publique de 0,30 $ par action. La Société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. »

Le 3 mai, l’action a clôturé à 53 cents et le 10 mai, une vente massive a envoyé l’action FAMI à un cours de clôture de 37 cents. Notamment, le prix d’offre était inférieur de 44 % au cours de clôture de l’action à la date de l’annonce.

En septembre, Farmmi a annoncé une autre offre publique – une plus grande avec un produit brut d’environ 81 millions de dollars. L’offre comprenait 368,3 millions de ses actions ordinaires ainsi que des bons de souscription préfinancés pour acheter des actions ordinaires. Farmmi a fourni plus d’informations dans son communiqué de presse :

« Les actions ordinaires étaient offertes au prix de 0,22 $ par action. Les bons de souscription préfinancés étaient offerts au même prix par action que les actions ordinaires, moins le prix d’exercice de 0,0001 $ par action de chaque bon de souscription préfinancé. La Société a l’intention d’utiliser le produit net de ce placement pour les besoins généraux de l’entreprise et du fonds de roulement et les dépenses en immobilisations.

Ce que signifient les offres d’actions de Farmmi

Certains points concernant ces événements nécessitent une analyse plus approfondie. Plus important encore, lors du deuxième appel public à l’épargne, le cours de clôture de l’action FAMI était de 25 cents, ce qui signifie que les actions étaient à nouveau proposées avec une décote. La deuxième décote était inférieure de 12 % au cours de l’action à l’époque.

Ces offres publiques ont fourni à Farmmi beaucoup de liquidités pour soutenir ses opérations commerciales. Cependant, ils ont également gravement nui à la valeur intrinsèque des actions FAMI.

Les investisseurs qui ont exercé des warrants qui étaient dans l’argent sont sortis gagnants. Mais pourquoi Farmmi a-t-il décidé d’offrir des actions à prix réduit ?

Le choix était à la fois un choix marketing et une décision commerciale. Offrir des actions à une décote pourrait attirer plus d’investisseurs potentiels, et le prix était probablement justifié par les fondamentaux.

Le formulaire 2020 20-F de Farmmi ne montre presque aucune croissance des revenus depuis 2018. La société a enregistré des revenus de 30,2 millions de dollars en 2020, ce qui représente une baisse par rapport aux revenus de 30,8 millions de dollars en 2019. Le bénéfice net déclaré en 2020 était de 813 455 $ avec un bénéfice par action de 5 cents. . Tout cela avant la dernière dilution des actions.

Un plan d’expansion comporte trois risques

Jusqu’à présent, il semble que Farmmi envisage d’utiliser l’argent supplémentaire pour les acquisitions. Dans un communiqué de presse, elle a annoncé son intention d’élargir son marché en achetant Développement agricole et forestier de Jiangxi Xiangbo. Farmmi prévoit également de développer ses activités de santé et de bien-être.

Lorsque vous avez levé beaucoup d’argent via deux offres publiques, vous pouvez vous concentrer sur ces plans d’affaires, même aux dépens des actionnaires.

Cependant, il existe quelques risques que le stock FAMI devra d’abord surmonter.

Tout d’abord, le stock de FAMI a attiré l’attention des médias sociaux et est devenu un stock de mèmes. Méfiez-vous de la volatilité qui accompagne le cours des actions, surtout si les acheteurs s’engagent dans des programmes de pompage et de vidage.

Deuxièmement, Farmmi est une entreprise chinoise. Cela signifie que son prix peut évoluer en fonction de futures tensions ou décisions politiques entre les États-Unis et la Chine.

Le troisième facteur peut passer inaperçu, mais il convient de noter qu’il existe un risque de change car Farmmi convertit ses opérations en dollars américains. Si le yuan chinois est dévalué, les chiffres rapportés en dollars américains seront inférieurs. L’inverse est vrai dans une réévaluation.

Que surveiller dans FAMI Stock

Les deux offres publiques d’actions FAMI ont vu sa valeur comptable par action chuter de manière spectaculaire. Il s’agit d’une mesure importante de l’évaluation. Farmmi peut augmenter sa valeur comptable par action soit en utilisant les bénéfices pour acheter des actifs, soit en utilisant les bénéfices pour réduire les passifs. Les rachats d’actions ne sont pas une option pour l’entreprise actuellement. Les investisseurs devraient surveiller si cet objectif est atteint au cours des prochains trimestres.

L’essentiel pour l’action FAMI est qu’avec une croissance annuelle des revenus anémique et une dilution majeure des actions, l’action n’est pas bon marché. Le compromis entre lever des fonds pour l’expansion de l’entreprise et nuire à la valeur intrinsèque de l’action est évident.

En ce qui concerne la dilution, les investisseurs en actions FAMI ont commencé à réaliser qu’il n’y a pas de déjeuner gratuit. Pour l’instant, la direction a simplement fait trop de mal au cours de l’action, à la valorisation et à l’entreprise trop, trop vite.

