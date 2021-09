Évitez les actions GME car l’affaiblissement des catalyseurs atténue les cours des actions

GameStop (NYSE :GME) fait toujours face à des menaces et l’action GME continue de se négocier à une valorisation relativement élevée. En conséquence, je recommande aux investisseurs de s’abstenir de prendre une position haussière sur le nom.

Le refus du détaillant de répondre aux questions sur sa stratégie future m’a rendu plus prudent quant à ses perspectives. Néanmoins, je pense que GameStop a montré des signes de progrès importants. Et, comme c’est le cas depuis un certain temps, l’entreprise semble avoir une opportunité de croissance rapide à moyen et long terme.

GameStop fait toujours face à plusieurs menaces sérieuses

Le secteur du jeu vidéo n’est plus vraiment en effervescence. Les revenus des jeux vidéo à l’échelle du secteur n’ont augmenté que de 7 % en glissement annuel (YOY) en août. Au cours des huit premiers mois de 2021, les ventes de l’industrie ont augmenté de 13% par rapport à la même période en 2020.

L’augmentation de 7 % en glissement annuel en août, qui était bien inférieure aux gains du début de l’année, suggère que la croissance du secteur ralentit.

Aussi, Prendre deux (NASDAQ :DEUX), l’un des principaux fabricants de jeux vidéo, a annoncé que ses réservations au cours de son premier trimestre fiscal avaient chuté de 29% en glissement annuel. De plus, Take-Two prévoit toujours de déclarer des réservations annuelles de 3,2 à 3,3 milliards de dollars, bien en deçà des prévisions moyennes des analystes de 3,43 milliards de dollars à l’époque.

De plus, à mesure que la pandémie de Covid-19 s’atténue, la demande de jeux vidéo pourrait encore baisser, car de plus en plus de consommateurs seront prêts à voyager et à sortir pour se divertir.

De plus, dans plusieurs colonnes précédentes, j’ai prédit que les actions des mèmes s’affaibliraient à mesure que les mesures de relance du gouvernement s’estomperaient. Bien que les noms de mèmes, y compris les actions GME, aient mieux résisté que je ne l’avais prévu, ils montrent toujours des signes de faiblesse.

Depuis le 31 août, les actions GME et AMC (NYSE :AMC) les actions ont chuté d’environ 15 %. Au cours de la même période, Koss (NASDAQ :KOSS) a reculé de près de 8 %.

Cela fait au moins huit semaines que l’un de ces trios – et la plupart des autres actions mèmes – s’est lancé dans un énorme rallye à court terme. Au début de l’année, des sauts gigantesques en un jour ou deux étaient “par pour le cours” pour les stocks de mèmes.

Alors que les mesures de relance du gouvernement s’estompent davantage dans le passé, je m’attends à ce que les actions de mème comme GME s’affaiblissent davantage.

De plus, seulement environ 10 % des actions de GME ont été vendues à découvert récemment, contre plus de 90 % au début de l’année et environ 30 % en février. Compte tenu de la forte baisse du nombre d’actions vendues à découvert, il sera très difficile pour Reddit investisseurs pour déclencher une autre courte pression.

Signes positifs pour l’action GME

GameStop continue de prendre plusieurs mesures positives vers un bilan plus solide. Par exemple, elle continue d’augmenter le nombre de produits électroniques grand public qu’elle vend, devenant plus compétitive avec des entreprises comme Meilleur achat (NYSE :BBY), Amazon (NASDAQ :AMZN) et Walmart (NYSE :WMT). Dans le même esprit, il ouvre de nouveaux entrepôts qui devraient rendre ses opérations de commerce électronique plus efficaces.

En plus de cela, les résultats de GameStop ont montré des améliorations significatives au cours des derniers trimestres. Au dernier trimestre, ses ventes nettes ont bondi de 25,6% en glissement annuel. Au premier semestre 2021, les revenus ont atteint 2,46 milliards de dollars, contre 1,96 milliard de dollars au cours de la même période un an plus tôt.

De plus, sa perte d’exploitation au dernier trimestre est tombée à 58 millions de dollars, bien en deçà des 85,6 millions de dollars perdus sur les opérations au cours du deuxième trimestre de 2020.

Enfin, le bénéfice brut de GameStop a atteint 320,9 millions de dollars au dernier trimestre, nettement au-dessus des 252,2 millions de dollars de bénéfice brut qu’il a générés au cours de la même période l’année dernière.

GameStop souffre d’un manque de transparence

Comme d’autres l’ont souligné, l’incapacité de la société à répondre aux questions lors de son appel aux résultats du deuxième trimestre est inquiétante. À la suite de la décision de GameStop, le directeur général de Loop Capital, Anthony Chukumba, a déclaré à CNBC: “C’est une entreprise qui est au milieu de ce revirement massif … Il n’y a aucune couleur en termes de résultats, il n’y a aucune couleur en termes de ce que le la stratégie va aller de l’avant.

Les commentaires de Chukumba étaient quelque peu extrêmes, mais je vois d’où il vient – ​​l’appel n’incluait aucune information détaillée sur la stratégie de l’entreprise pour l’avenir. Cela rend difficile une évaluation adéquate des perspectives du stock de GME.

Changeant de mains pour près de trois fois l’estimation des revenus moyens des analystes en 2022, l’action GME a désormais une valorisation un peu plus élevée que celle de détaillants similaires, comme Best Buy.

Comme je l’ai dit dans le passé, je pense que le redressement de GameStop pourrait finalement être couronné de succès. Néanmoins, étant donné les graves menaces auxquelles il est confronté, ainsi que son manque de rentabilité et de transparence, je pense que les investisseurs auront bientôt la possibilité d’acheter des actions à des niveaux beaucoup plus bas.

