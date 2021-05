Évitez les actions GOEV en tant que vendeurs à découvert sur le nom

La carte de Canoo (NASDAQ:GOEV) l’action ressemble à une bulle qui a éclaté. L’action GOEV a perdu son élan alors que les investisseurs se sont débarrassés des actions des constructeurs automobiles spéculatifs. En l’absence de revenus au cours de son dernier trimestre et ses dépenses sont sur le point de grimper, pourquoi les investisseurs devraient-ils même envisager d’acheter les actions de Canoo?

L’action de GOEV s’est affaiblie avant les résultats du premier trimestre de la société

Source: Alexandru Nika / Shutterstock.com

Pour le premier trimestre, Canoo a déclaré une perte de 7 cents par action. Il a terminé le premier trimestre avec 641,9 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents. La société a souligné qu’elle prenait des précommandes pour tous ses véhicules et dévoilera bientôt le prix de son véhicule lifestyle. Canoo a également fait remarquer qu’il faisait des recherches sur l’énergie électrique en collaboration avec l’Université du Wisconsin.

Au premier trimestre, Canoo a annoncé qu’il développerait une camionnette. Par ailleurs, l’augmentation de 28% de ses effectifs, qui se composent désormais de 544 salariés et sous-traitants, est une évolution positive.

Canoo aura besoin de ces employés supplémentaires pour faire avancer ses efforts de recherche et développement. Fait remarquable, 80% de ses employés se concentrent sur la R&D.

Les investisseurs parient que Canoo peut utiliser sa plate-forme EV unique pour élargir sa gamme de produits. L’entreprise développe un véhicule de style de vie qui ressemble à un Volkswagon (OTC:VLKAY) bus de 1963. Au quatrième trimestre de l’année dernière, comme le montre la quatrième diapositive ici, il a dévoilé un véhicule de livraison polyvalent. Canoo prévoit de lancer de nombreux autres types de camions électriques à l’avenir.

Le moteur de Ford sape Canoo

Le récent lancement de Ford Motor’s (NYSE:F) Le véhicule électrique F-150 a miné Canoo. Ford a reçu plus de 44 500 commandes pour son nouveau véhicule électrique en seulement 48 heures.

Mais tant que Canoo n’aura pas de VE sur le marché, ses pertes continueront de grimper. Canoo doit commencer à générer des revenus avant que la pression négative sur les stocks de véhicules électriques ne s’intensifie.

Canoo prend des précommandes pour tous ses véhicules. Leurs prix de départ varient de 34 750 $ à 49 950 $.

La grande variété de VE du constructeur automobile est positive et devrait lui permettre d’attirer de nombreux types de clients différents. La plate-forme unique de Canoo est suffisamment simple pour prendre en charge un nombre élevé de véhicules électriques.

Canoo compte sur quelques-uns de ses avantages technologiques pour se différencier des fabricants de VE concurrents. Son moteur électrique a une puissance de crête 24% supérieure et une densité de puissance volumétrique 41% supérieure à celle des offres concurrentes.

De plus, Canoo est le premier constructeur automobile à créer un système de pilotage par fil avec un système de pilotage par fil entièrement harmonisé. De plus, les batteries de Canoo sont plus denses que celles de ses concurrents, et elles ont une charge bidirectionnelle, ce qui leur permet d’alimenter les ménages et les entreprises.

Opérations de rampe et de mise à l’échelle

Après avoir recruté majoritairement du personnel de R&D, Canoo devrait être en mesure de développer des innovations technologiques lui permettant de se différencier davantage. Bien que ses coûts de R&D et ses frais commerciaux, généraux et administratifs augmentent, l’entreprise dispose de suffisamment de liquidités pour financer ses opérations pendant un certain temps.

En tant que fabricant de véhicules électriques non éprouvé, Canoo doit augmenter sa production, augmenter ses revenus et réduire ses coûts au cours des prochains trimestres. Nio (NYSE:NIO) et XPeng (NYSE:XPEV) vendent tous deux des dizaines de milliers de véhicules électriques chaque trimestre.

Et les deux entreprises perdent encore de l’argent après année. Canoo ne déclarera probablement pas non plus de bénéfices à court terme. Les actionnaires qui ont payé en trop pour les actions de GOEV peuvent envisager de vendre le nom à ses niveaux actuels, ce qui leur permet de déduire les pertes de leurs impôts. Alors que les spéculateurs déchargent le stock de GOEV. les actions pourraient continuer à baisser.

Les ours sont partout dans le stock. Plus de 28% du flottant de l’action est vendu à découvert.

Seuls trois analystes ont des notes sur l’action GOEV. Leur objectif de prix moyen est de 10,33 $, selon Tipranks.

Pendant ce temps, Simplywall.st caractérise Canoo comme financièrement saine, mais ses perspectives de croissance sont modestes, tandis que les actions n’ont pas de dividende et leur valorisation n’est pas faible. Les investisseurs feraient probablement mieux d’acheter General Motors (NYSE:GM) en raison de ses ambitions EV. GM a également des niveaux d’endettement modestes et un ratio cours/bénéfice à terme de 8,6 fois.

Canoo n’a pas de catalyseurs positifs à venir. Il a une gamme de produits convaincante, mais sa concurrence s’est déjà réchauffée avant de commencer à produire ses véhicules électriques. Cela pourrait causer des problèmes pour le stock GOEV.

Il est fort probable que les vendeurs à découvert augmentent leurs paris contre la société, ce qui entraînera une baisse supplémentaire de l’action et récompensera ces vendeurs à découvert.

A la date de publication, Chris Lau ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.