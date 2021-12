« Évitez l’interdiction des crypto-monnaies privées », recommande le groupe de réflexion indien sur la technologie CIS

Le gouvernement indien devrait éviter d’interdire les crypto-monnaies privées, selon un rapport de l’organisation indienne à but non lucratif Center for Internet and Society (CIS), qui a été cités par les législateurs à titre de référence dans le passé.

Le rapport intervient alors que le gouvernement indien cherche à introduire un projet de loi crypto qui interdirait apparemment la plupart des crypto-monnaies privées. Mais il doit d’abord être approuvé par le cabinet au pouvoir, puis par le parlement. Cependant, des rapports récents suggèrent que ce processus pourrait être retardé de plusieurs semaines.

CIS a déjà fait partie d’un groupe qui s’est penché sur le « Droit à la vie privée » en Inde. La Cour suprême de l’Inde a également cité les recherches de la CEI lors du jugement historique sur le « Droit à la vie privée ».

Suggestions intermédiaires

Comme solution provisoire, le rapport recommande de réitérer que la crypto n’a pas cours légal, puis de prendre « des mesures pour classer les crypto-actifs dans le cadre financier existant ».

Une autre recommandation provisoire est de donner aux régulateurs financiers existants, tels que la Reserve Bank of India (RBI) et le Securities and Exchange Board of India (SEBI) la compétence sur les crypto-actifs. Par exemple, classer les crypto-actifs comme des produits dérivés pour octroyer la compétence SEBI, afin que le régulateur puisse rendre ses règles existantes de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent applicables aux échanges cryptographiques.

SEBI pourrait également décider de classer la crypto comme organisme de placement collectif, ce qui conduirait à des échanges de crypto émettant des actifs crypto conformes SEBI, selon le rapport. De même, la crypto peut également être notifiée en tant que dérivé donnant compétence à la RBI, ajoute le rapport.

Recommandations à long terme

Comme mesure à long terme, le rapport recommande que, puisque les actifs cryptographiques ne correspondent à aucune des classifications existantes d’instruments financiers, ils doivent être réglementés par le biais d’un «cadre réglementaire spécifique et autonome».

Le rapport recommande fortement une structure réglementaire spécifique pour les pièces stables, une structure soumise à une norme réglementaire plus élevée que les autres actifs cryptographiques. De plus, les recommandations s’appuient sur un consensus mondial sur la réglementation des pièces stables selon lequel les règles applicables aux pièces stables devraient être similaires aux règles applicables aux banques.

Réglementation de la blockchain

Seuls les actifs cryptographiques, et non la technologie sous-jacente, devraient être réglementés, a déclaré CIS dans le rapport. Cela permettrait d’innover davantage, ajoute le rapport.

Ceci est conforme au récit du Premier ministre indien Narendra Modi. La semaine dernière, Modi a déclaré que « nous devons également façonner conjointement des normes mondiales pour les technologies émergentes telles que les médias sociaux et les crypto-monnaies afin qu’elles soient utilisées pour renforcer la démocratie, et non pour la saper. »

Le rapport suggère également un système de licence et d’enregistrement pour les entreprises impliquées dans des activités liées à la cryptographie, ce qui permettrait aux gouvernements des États de les surveiller efficacement. Les limites de l’extraction de crypto et une taxation appropriée faisaient également partie des recommandations du rapport.

L’une des principales recommandations est la création d’un organisme distinct pour superviser et rechercher les changements sur le marché de la cryptographie, qui ferait ensuite des recommandations à RBI ou SEBI, selon celui qui deviendra l’éventuel régulateur.

