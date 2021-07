Évitez Mark Zuckerberg avec un drapeau et jetez plutôt un coup d’œil au message sincère d’Arnold Schwarzenegger du 4 juillet

Peut-être sans surprise, Mark Zuckerberg se fait rôtir assez fort pour cela. En même temps, je me demande si c’était peut-être le but? Il est un peu difficile de croire que Zuckerberg n’était pas pleinement conscient de ce qu’il faisait lorsqu’il a posté une vidéo de plus d’une minute avec lui surfant avec un drapeau américain alors que “Country Roads” joue sur le tout. On ne pourrait pas inventer un mème plus parfait, à moins que ce ne soit exactement ce qui était tenté ici. Ou peut-être que je lui donne trop de crédit et qu’il pensait vraiment que ça allait avoir l’air super cool, et beaucoup de gens ne sont tout simplement pas d’accord.