Évolution de la crypto en temps réel

R : Nous avons commencé en tant qu’équipe de trading quantitatif de six personnes à partir de Morgan Stanley. Initialement, nous nous concentrions principalement sur les clients institutionnels tels que les hedge funds et les family offices. Au cours des quatre dernières années, Amber Group s’est considérablement développé et est devenu l’une des meilleures plateformes de crypto-finance au service d’une clientèle mondiale. Nous offrons une couverture mondiale 24h/24 et 7j/7 pour les clients institutionnels et individuels, y compris les institutions, les fonds spéculatifs, les émetteurs de jetons, les pools miniers, les bourses et les particuliers. Nous les aidons à accéder, échanger et gérer des crypto-monnaies. Plus tôt cette année, nous avons obtenu une série B de 100 millions de dollars auprès de certains investisseurs mondiaux de premier plan tels que China Renaissance Group, Tiger Global Management et DCM. En tant que licorne à croissance rapide évaluée à plus d’un milliard de dollars, nous sommes désormais en meilleure position pour servir les marchés croissants de la cryptographie des institutions et des particuliers.

Share