Évolution | Les ténèbres entrent dans le ring de la politique – El Sol de México

Manuel Leal Peña, mieux connu dans la culture populaire mexicaine sous le nom de Tinieblas, mène sa dernière bataille, maintenant en tant que candidat à la mairie de Venustiano Carranza, dans l’ouest de Mexico.

Considerado una leyenda viviente del ring y una de las figuras más reconocidas de la lucha libre mexicana, al lado de El Santo y Blue Demon -con quienes grabó varias películas- el deportista de 81 años de edad estaba parcialmente retirado de la lucha libre profesional desde cela fait trois ans.

Maintenant, avec cet engagement social devant lui, le combattant nous raconte ce dernier combat dont d’ailleurs, il assure qu’il enlèvera son masque s’il est victorieux.

Ce 2021 marque un demi-siècle de ses débuts en tant que combattant. Comment allez-vous?

Pour moi, c’est satisfaisant d’avoir une carrière de tant d’années dans la lutte, je les rencontrerai le 20 août et je pense que nous devrons faire quelque chose de grand pour le commémorer. Maintenant, je me rends compte de la force que ce personnage a acquise au cours de tant d’années, non seulement au Mexique, mais dans d’autres pays … Je remercie donc Dieu pour la force qu’il m’a donnée et pour le désir d’aller de l’avant, maintenant avec cette campagne qui Je réalise en tant que candidat ; Ce sera un autre combat, mais pour une bonne cause, celle de servir le peuple.

Et il a dit que s’il gagne, il retirera son masque.

Oui, c’est ça. Dès le premier jour, alors que je suis déjà maire, le public sera celui qui enlèvera mon masque. Car j’ai eu beaucoup de rencontres, beaucoup de combats de masque contre masque ou de masque contre cheveux, mais maintenant ce sera quelque chose de très différent. Je vais me faire connaître à tout le monde, même si je sais déjà à l’avance qu’après ça les gens voudront me voir arriver avec un masque, et s’ils le veulent, je le ferai, avec grand plaisir.

C’est ironique qu’après 50 ans de protection du masque, ce soient maintenant les gens qui l’enlèvent.

Oui, et c’était ma décision, je vais donner mon nom et apparaître comme n’importe quel citoyen, afin qu’ils puissent voir qui dirige le bureau du maire.

Quand vous êtes-vous intéressé pour la première fois à la lutte sociale ?

Au départ, j’ai rejoint le parti Progressive Social Networks car, en plus d’être politicienne, je suis aussi une combattante sociale, et je l’ai depuis que mon personnage a commencé à s’élever. Par exemple, j’avais une section de questions dans un magazine, et là j’avais beaucoup de communications avec des gens qui me demandaient des conseils et qui m’interrogeaient sur l’histoire, et à la suite de toute cette communication que j’avais, j’étais connu comme « Le géant sage”. J’ai beaucoup aimé ça et ça a eu beaucoup de succès, car ça a duré plus de 10 ans dans le goût des gens. Mais je me suis beaucoup plus intéressé à être un combattant social parce que moi aussi j’ai souffert et lutté dès mon plus jeune âge. Depuis l’âge de 10 ou 12 ans, j’étais commerçant ambulant, là-bas près de Lagunilla, près de Tepito, et là j’ai vu des choses très difficiles, surtout pour un enfant, et tout cela m’a donné un objectif pour avancer. Puis je me suis mis au bodybuilding, avec lequel ils ont commencé à m’engager comme mannequin, puis au cinéma comme figurant, parce qu’en fait je voulais être acteur, mais dans le gymnase où je m’entraînais il y avait des combattants que je suis devenu amis avec eux et ils ont commencé à m’apprendre à me battre. Déjà avec le personnage de Tinieblas, parce qu’ils m’ont appelé pour aller dans les hôpitaux et les orphelinats, pour aller voir les personnes handicapées ou expulsées, parce que comme ça on leur insuffle de la vie, et j’ai toujours aimé ce travail social de visite aux gens, aller dans les écoles pour parler avec les enfants de nombreux sujets qui sont si importants, et tout cela m’a donné une ligne directrice pour enseigner et motiver les jeunes.

Quelles sont les propositions de Tinieblas pour le maire de Venustiano Carranza ?

Regardez, il y a beaucoup d’insécurité. J’ai marché dans les endroits sombres où de nombreux candidats n’entrent pas, dans les bidonvilles, dans les zones où les familles ne peuvent pas sortir à certains moments et où. Parfois les patrouilles n’arrivent pas parce que même elles ont peur. Et juste comme ça, il y a d’autres situations comme les trottoirs, les ordures, la lumière… Il y a des endroits qui sont fixes, mais d’autres les laissent oubliés et cela ne devrait pas l’être. En tant que candidat, je suis allé de maison en maison et d’entreprise en entreprise pour entrer et parler avec des gens qui me disent qu’ils veulent du soutien et qui me demandent de ne pas être comme les autres politiciens qui viennent, parlent et ne reviennent pas. Ce sont les gens que je veux aider.

Nous connaissons tous des cas de grands athlètes qui ont donné beaucoup de fierté au Mexique, et plus tard, en tant que politiciens, ils ne sont pas si brillants.

Oui, c’est vrai, et je vous dis une chose, je ne veux pas retomber dans la même chose, je veux servir. Je ne cherche pas le pouvoir ou l’argent ; ce que j’ai fait, je l’ai déjà fait dans ma carrière. Les gens me connaissent et ils savent que je ne suis pas une personne riche, ma seule ambition est de vouloir aider les gens, servir, écouter, mais je ne me vends pas. J’ai vécu dans cet endroit pendant plus de 50 ans et j’ai vu des choses injustes, beaucoup de choses injustes, je suis moi-même allé à la mairie pour demander de l’aide et ils ne me l’ont jamais donné. Nous devons également intensifier le sport, donner cette entrée à tous les jeunes, pour qu’il n’y ait pas tant de criminalité, nous devons les poursuivre sur une bonne voie.

L’étreinte de l’ours et du fer étaient quelques-uns de ses mouvements les plus populaires en tant que catcheur, les appliquera-t-il s’il devient maire ?

(Rires) Le câlin de l’ours oui, ça peut être, pour ceux qui se conduisent mal ou aussi un fer à repasser, à partir de la troisième corde, et je sais ce qu’ils auront avec ça. Maintenant, comme on dit là-bas, voyons si la mafia du pouvoir nous laissera, mais je sais qu’avec le soutien du peuple, nous le ferons, car nous avons déjà besoin d’un changement.

Et s’il ne fait pas les choses correctement ?

Qu’ils me le disent, bien sûr… Je serai au courant et je vérifierai que les personnes qui travaillent avec moi s’y conforment, j’en serai au courant. Mon travail sera d’être dans la rue, pas seulement à un bureau commandant, mais de faire les choses comme il se doit, ce sera mon travail que tous les gens de cette mairie soient complètement satisfaits et je ferai l’impossible pour que tout le monde est heureux.

Et s’il ne gagne pas ?

Bon regarde, honnêtement j’étais déjà à la retraite, j’étais juste dans les coulisses. J’ai deux enfants qui ont deux compagnies de lutte, une qui est sur le point d’ouvrir, s’appelle Nación Lucha Libre et je suis derrière eux, uniquement en tant que conseillère, et à part ça je continuerais à tourner avec quelques conférences que je donne à prendre un message positif aux gens, partageant quelques idées de toute la carrière que j’ai eue, car il y a eu 9 mille 604 combats, il y en aura 9 mille 605 avec celui-ci, mais j’ai envie de ne pas gagner. Et sinon, je prendrai ma retraite, je veux aussi me consacrer à ma famille et avoir la liberté de sortir un peu.

Avant de terminer l’exposé, Tinieblas ajoute qu’il a également terminé un livre avec sa biographie, dans lequel il inclura toutes ses histoires de vie, des anecdotes et des photographies remarquables :

“Gagner ou perdre, je vais aussi lancer mon livre et je pense que ce sera aussi très intéressant”, précise-t-il.

Nous recommandons le podcast ⬇️

Un casting

Spotify

Podcasts Apple

Google Podcasts

Deezer

Amazon Musique

Lisez aussi les autres contenus de Normal ⬇️