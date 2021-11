Evolve Digitas remporte un mandat de commerce électronique intégré pour Oxyglow Herbals

Dans le cadre du mandat, l’agence travaillera sur les opérations de contenu e-commerce de la marque de beauté

Evolve Digitas a mis en sac le mandat de commerce électronique intégré pour Oxyglow Herbals. Dans le cadre du mandat, l’agence travaillera sur les opérations de contenu e-commerce de la marque de beauté. Il se concentrera également sur l’expansion de l’empreinte d’Oxyglow Herbals sur divers marchés, notamment Amazon et Flipkart, dès la phase initiale en utilisant des outils créatifs et d’autres médias. Le compte sera traité à partir du bureau RCN de l’agence.

« Nous sommes convaincus qu’Evolve Digitas est le partenaire idéal compte tenu de son approche pointue basée sur les données qui nous aidera à faire connaître notre initiative et nos produits de beauté à un public plus large. Evolve Digitas nous a été fortement recommandé. Leur réflexion stratégique, leur expérience, leur rapidité de mise sur le marché et leur efficacité nous ont complètement impressionnés. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Evolve Digitas », a déclaré Rachit Gupta, directrice générale d’Oxyglow Herbals.

Oxyglow Herbals est un fabricant de produits de beauté de premier plan. D’autre part, Evolve Digitas, dont le siège est à Singapour, est un cabinet de conseil numérique mondial. L’agence affirme être présente en Asie, en Inde, au Moyen-Orient et en Arabie saoudite. Il offre une solution unique de commerce électronique transfrontalier aux entreprises mondiales, a déclaré l’agence dans un communiqué. Il travaille avec des clients qui cherchent à se diversifier et à se développer en activant des solutions de technologie numérique et de marketing, ajoute le communiqué.

« Nous nous attendons à atteindre et à dépasser le mandat qui nous a été confié par Oxyglow Herbals et nous nous efforçons de rendre les marques précieuses pour le monde. L’une de nos plus grandes forces est de renforcer la robustesse des marques de luxe et de beauté et contribuera également à la montée en gamme de son activité. Nous sommes impatients d’utiliser notre capacité à intégrer les données, la créativité et la technologie pour aider Oxyglow Herbals à atteindre leurs objectifs commerciaux et de marque », a déclaré Aparna Gupta, directrice générale d’Evolve Digitas.

