Evolve Funds lance le premier FNB multi-crypto au Canada

Evolve Funds Group Inc. a lancé le premier FNB multi-crypto au Canada à la Bourse de Toronto (TSX) en commençant par Bitcoin et Ethereum.

Evolve Funds a annoncé la nouvelle dans un communiqué de presse le mercredi 29 septembre. Selon l’annonce, le produit ETF appelé Evolve Cryptocurrencies ETF a clôturé son offre initiale de parts et la négociation a commencé à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles boursiers. « ETC (parts non couvertes en CAD) et ETC.U (parts non couvertes en USD). »

L’annonce se lit comme suit :

«ETC cherche à fournir aux investisseurs une exposition aux mouvements de prix quotidiens de certains actifs numériques sélectionnés par le gestionnaire de temps à autre, sur la base de la capitalisation boursière, tout en connaissant une erreur de suivi minimale en investissant dans d’autres fonds d’investissement offerts au public et gérés par Evolve. Le portefeuille sera rééquilibré mensuellement.

L’ETC permettra initialement aux investisseurs d’investir dans Bitcoin ETF (EBIT) et Ether ETF (ETHR) en fonction de leur pondération respective de la capitalisation boursière, qui est d’environ 67% Bitcoin et 33% Ethereum. Selon Evolve Funds, cet ETF multi-crypto-devises n’utilisera pas de levier et n’a pas l’intention de verser des distributions en espèces régulières.

Les avoirs de l’EBIT et de l’ETHR seront évalués sur la base des taux de référence CME CF Bitcoin et Ether, les prix de l’indice de référence une fois par jour dominé par le dollar américain. Ces deux indices sont fournis par CF Benchmarks Ltd.

« Aucun frais de gestion ne sera payable sur ETC, cependant, les fonds d’investissement sous-jacents détenus par le Fonds paieront des frais de gestion. Les frais de gestion sur l’EBIT et l’ETHR sont de 0,75% de la valeur liquidative, plus les taxes de vente applicables », indique l’annonce.

Gemini fournit l’infrastructure principale de cet ETF multi-crypto via ses Gemini Fund Solutions, une “plate-forme unifiée offrant aux gestionnaires de fonds des services de garde, de compensation, d’exécution de transactions et d’autres services de marchés des capitaux spécialement conçus pour les ETF crypto, les fonds fermés (CEF ) et d’autres véhicules de fonds.

Des nouvelles passionnantes venant de nos amis du Nord! @EvolveETFs a lancé le premier FNB multi-crytpo au Canada – répertorié sous le symbole $ETC sur @tsx_tsxv. Félicitations🇨🇦#GeminiFundSolutions est fier de fournir l’infrastructure nécessaire pour que cela fonctionne en coulisses ! – Gémeaux (@Gemini) 29 septembre 2021

Evolve Funds est une société de gestion d’actifs basée à Toronto qui offre aux investisseurs canadiens un accès à des solutions d’investissement innovantes. La société dispose actuellement d’environ 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM). Evolve est l’un des fournisseurs de FNB à la croissance la plus rapide au Canada depuis le lancement de son premier FNB en septembre 2017.

Les institutions financières canadiennes adoptent rapidement les actifs cryptographiques alors que de plus en plus lancent des produits d’investissement axés sur la cryptographie. D’un autre côté, le voisin de la superpuissance n’a pas encore approuvé un ETF cryptographique, car la Securities and Exchange Commission (SEC) réfléchit toujours à ce qu’il faut faire.