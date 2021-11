Evonax présente les achats SHIBA INU sans KYC

SHIBA INU est l’une des crypto-monnaies dont on parle le plus au monde ces derniers mois et est désormais disponible à l’achat sans KYC sur Evonax, un nouveau type de révolutionnaire dans l’échange de crypto-monnaie.

SHIBA INU a beaucoup attiré en mai puisqu’il a dépassé une valorisation de 19 milliards de dollars. Depuis, son prix a plus que doublé et s’oriente actuellement à la hausse à un rythme parabolique.

Désormais, grâce à Evonax, c’est la première fois qu’une grande variété de crypto-monnaies peut être achetée instantanément et sans avoir à envoyer d’identifiant, car il n’y a pas de limites minimales ou maximales sur les opérations.

Opérations cryptographiques sans restrictions

Evonax facilite le trading crypto en supprimant la complexité impliquée, vous permettant d’acheter et de vendre des devises populaires en un clic.

La meilleure partie est qu’Evonax ne nécessite pas d’enregistrement ou de KYC, ce qui permet à quiconque de négocier en toute confiance et facilité.

Les exemples de crypto-monnaies populaires répertoriées par Evonax incluent Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC), ChainLink (LINK), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE) et maintenant, SHIBA INU (SHIB).

Le prix de SHIBA INU devrait augmenter

Le prix du SHIBA INU est en hausse, sa popularité augmente et il est échangé sur de plus en plus de plateformes d’échange.

L’écosystème SHIBA INU a récemment reçu un coup de pouce après un partenariat avec le principal fournisseur de paiement crypto NOWPayments qui a permis d’accepter SHIB comme mode de paiement sur leur système.

Le PDG d’Evonax.com, Nikolaj Rosenthal, a déclaré :

«Je pense que nous voyons un véritable nouveau concurrent pour DOGE et la communauté qui l’entoure avec SHIBA INU. À l’heure actuelle, les données du marché montrent que les longs sont rentables, alors qu’il semble y avoir très peu de vendeurs à découvert sur le marché. A partir de maintenant, nous voyons beaucoup d’intérêt pour SHIBA INU et avons décidé de l’ajouter à notre communauté et de donner à nos clients une opportunité facile d’entrer ou de sortir. »

Evonax est un échange de crypto-monnaie non dépositaire qui n’a pas stocké de fonds au nom du client depuis son exploitation en 2016.

