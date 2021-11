Evra admet la peur de Rangnick; Merson nomme le choc en attendant le patron de Man Utd

L’ancien défenseur de Manchester United, Patrice Evra, a admis que le nouveau manager par intérim Ralf Rangnick était confronté à un travail « presque impossible ».

Les Diables rouges s’apprêtent à ouvrir le dernier chapitre de leur chasse à l’argenterie majeure avec l’arrivée de l’entraîneur allemand. L’homme de 63 ans a de l’expérience à la fois en tant que manager et dans le département sportif des clubs.

En tant que tel, United a l’a engagé dans la pirogue jusqu’à la fin de la saison avant un rôle de consultant de deux ans auprès des chefs de club.

Mais la première priorité de Rangnick est de renverser la vapeur sur le terrain. Lors de son premier match en charge – probablement contre Arsenal jeudi – il cherchera à mettre fin à la mauvaise forme de United en Premier League.

Selon Evra, cependant, Rangnick fait face à un travail difficile pour prouver un succès à Old Trafford sur le terrain.

Le Français a souligné le fait que les nouveaux managers du club sont « toujours comparés à Sir Alex Ferguson » et n’ont pas le temps de « construire un héritage ». Evra a déclaré que tout nouveau manager doit « jouer à la manière de United » et « être un gagnant ».

Il a ajouté dans sa chronique pour le Daily Mail : « Si vous n’avez pas les deux, comme Sir Alex Ferguson, vous aurez peu de temps.

« C’est presque impossible, car rien n’est impossible dans la vie. Mais vous avez besoin d’un soutien total, de patience et vous avez besoin de résultats, vous devez gagner des trophées majeurs.

Man Utd veut le triomphe du titre

« Le prochain manager qui viendra à United et remportera la ligue obtiendra un soutien pendant au moins deux ou trois ans », a déclaré Evra. « C’est ce que les fans attendent en ce moment, un manager qui peut venir gagner la ligue.

« La FA Cup ou la League Cup, même la Ligue des champions serait géniale, mais les fans veulent la ligue. C’est la chose la plus importante et c’est ce que vous devez cibler. Lorsque vous gagnez la ligue, vous pouvez avoir plus de temps.

Soyons réalistes, le titre de champion de cette saison est hors de portée. Mais la Ligue des Champions ? Tout peut arriver. Si vous avez comme un tirage au sort, vous pouvez aller jusqu’au bout.

Rangnick a aidé à insuffler une nouvelle vie à Schalke et Hoffenheim plus tôt dans sa carrière d’entraîneur. Plus récemment, son rôle de directeur sportif mondial dans l’écurie de football de Red Bull a contribué à mettre le RB Leipzig et le RB Salzbourg sur la carte.

Merson fait la prédiction de Rangnick et Man Utd

Cependant, Paul Merson a noté que Rangnick entre dans un environnement complètement différent à United.

« Quand on vous demande d’aller dans l’un des plus grands clubs du monde et qu’ils ont déjà des superstars et que vous devez les faire jouer… ça va à Schalke et Hoffenheim parce qu’ils vont écouter et ils veulent y arriver », a-t-il dit.

« Ces [United] les joueurs sont là et vous devez les faire repartir.

« Je pense que ça va être difficile, ça va être beaucoup plus dur que ce que les gens pensent.

« Ce que j’entends, c’est que c’est comme un cadeau, il entrera et ce sera tout. Que Man Utd a de la chance. Je ne suis pas sûre de ça. »

Les rapports prétendent que Rangnick a déjà un plan en tête pour le mercato de janvier.