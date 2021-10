Evrynet accueille trois conseillers de renom à la suite d’un tour de table privé de 7 millions de dollars

15 octobre 2021 – Road Town, Îles Vierges britanniques

Evrynet, plateforme de services financiers, est heureuse d’annoncer plusieurs ajouts à sa liste de conseillers en projets. L’équipe attire des talents de l’espace blockchain et du MIT pour étendre sa portée dans le monde financier. D’autres collaborations devraient être annoncées prochainement.

La plateforme de services financiers Evrynet accueille trois membres au sein de son conseil d’administration. La plate-forme de services financiers intelligents fournit l’infrastructure aux développeurs et aux entreprises pour créer des applications CeDeFi.

De plus, Evrynet est compatible et interopérable avec de nombreux écosystèmes de blockchain de premier plan, créant de nombreuses nouvelles opportunités et cas d’utilisation. Pour renforcer sa présence dans l’univers du CeDeFi, Evrynet a nommé trois membres à son conseil d’administration.

Loi Lui est la PDG et co-fondatrice de Kyber Networks, un protocole de liquidité en chaîne alimentant plusieurs DApps. Loi a créé un analyseur de sécurité open source Oyente, axé sur la blockchain Ethereum et ses contrats intelligents. Il a également conçu le premier protocole de sharding pour les blockchains publiques, qui a inspiré la création de Zilliqa. Loi a participé conjointement au développement d’Evrynet et servira de conseil pour faire avancer le projet.

Le co-fondateur de la Stellar Development Foundation, David Mazieres, est le deuxième conseiller d’Evrynet. Mazieres est professeur d’informatique à Stanford, où il dirige le groupe « Secure Computer Systems Research ». Il co-dirige également l’initiative Center for Blockchain Research and Future of Digital Currency.

Avec une recherche vitale sur les systèmes d’exploitation et les systèmes distribués et leur sécurité, son expertise – qu’il a contribué au développement d’Evrynet et au livre blanc d’Evry – aidera le projet à l’avenir.

Le troisième conseiller d’Evrynet est le professeur Robert Townsend. En tant que professeur d’économie renommé au MIT et consultant pour la Réserve fédérale de Chicago et la Banque mondiale, le professeur Townsend a contribué au livre blanc d’Evry et à la tokenomics. Ses connaissances et son expertise en matière économique et financière peuvent aider à ouvrir de nombreuses nouvelles portes à l’initiative Evrynet.

Lors de la nomination de ces trois conseillers, l’équipe d’Evrynet a déclaré :

« Nous sommes ravis que Loi Lui, David Mazieres et le professeur Rober Townsend se joignent à nos conseillers de projet. Nous avons travaillé avec eux sur de nombreux projets et attendons avec impatience de nombreuses autres collaborations passionnantes à l’avenir, dont plusieurs sont déjà en cours et seront annoncées bientôt. »

L’élargissement du conseil consultatif intervient peu de temps après qu’Evrynet a levé 7 millions de dollars de financement privé. L’argent aidera l’équipe à développer son application DeFi destinée aux investisseurs institutionnels. La finance décentralisée a capté l’attention des acteurs institutionnels, et Evrynet souhaite fournir des services DeFi adéquats aux investisseurs via l’application Evry.Finance. Il proposera des solutions d’échange, de pool de liquidité et de jalonnement.

Les investisseurs notables dans le cycle de financement incluent Signum Capital, Petrock Capital, Elliptive Ventures et d’autres. Evrynet avait, au cours des tours précédents, constitué une solide liste d’investisseurs et de partisans, qui semble s’élargir à chaque tour de financement.

À propos d’Evrynet

Evry.Finance est la première DApp développée par Evrynet. Il vise à fournir des fonctionnalités conviviales aux inventeurs institutionnels pour leur permettre de participer à DeFi. Les investisseurs individuels pourront également profiter de l’interface utilisateur simple où nous visons à apporter un produit de rendement plus diversifié en reliant les actifs du monde réel et DeFi.

Contact

Korapat Arunanondchai

Ce contenu est sponsorisé et doit être considéré comme du matériel promotionnel. Les opinions et déclarations exprimées ici sont celles de l’auteur et ne reflètent pas les opinions de The Daily Hodl. The Daily Hodl n’est pas une filiale ou détenue par des ICO, des startups blockchain ou des entreprises qui font de la publicité sur notre plate-forme. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans des ICO, des startups blockchain ou des crypto-monnaies. Veuillez noter que vos investissements sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir relève de votre responsabilité.



Suivez-nous sur Twitter Facebook Telegram

Consultez les dernières annonces de l’industrie