Evrynet clôture son tour de table et nomme de nouveaux conseillers | Invezz

La plateforme de services financiers Evrynet a accueilli trois conseillers de renom après avoir bouclé un tour de table privé de 7 millions de dollars, a appris Invezz dans un communiqué. Ils ont attiré des professionnels du MIT et de l’espace blockchain pour les aider à étendre leur portée dans le monde financier.

De nouveaux administrateurs pour renforcer la présence d’Evrynet dans le monde CedeFi

Les nouveaux conseillers sont Loi Lui, PDG et co-fondateur de Kyber Networks ; David Mazieres, co-fondateur de la Stellar Development Foundation et Robert Townsend, professeur d’économie au MIT.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Loi a créé Listener, un analyseur de sécurité open source axé sur la blockchain Ethereum (ETH / USD) et ses contrats intelligents. Il a également conçu le premier protocole de sharding pour les blockchains publiques, conduisant à la création de Zilliqa (ZIL/USD).

David Mazieres est également professeur d’informatique à Stanford et codirecteur du Center for Blockchain Research and the Future of Digital Currency initiative. Son expertise contribuera à faire avancer les objectifs d’Evrynet, en particulier son expertise en matière de sécurité des systèmes distribués et des systèmes d’exploitation.

Le professeur Robert Townsend consulte la Federal Reserve Bank de Chicago et la Banque mondiale. Il a contribué à la tokenomics et au livre blanc d’Evry. Votre expérience et vos connaissances en finance et en économie aideront Evrynet à atteindre ses objectifs.

L’équipe d’Evrynet a commenté les citations :

Nous sommes ravis que Loi Lui, David Mazieres et le professeur Rober Townsend se joignent à nous en tant que conseillers de projet. Nous avons travaillé avec eux sur de nombreux projets et nous attendons avec impatience de nombreuses autres collaborations passionnantes à l’avenir, dont plusieurs sont déjà en cours et seront annoncées bientôt.

Evrynet investira des fonds dans l’application DeFi pour les investisseurs institutionnels

Evrynet utilisera les 7 millions de dollars levés pour développer une application DeFi destinée aux investisseurs institutionnels, l’application Evry.Finance. Il disposera de solutions de participation, d’échange et d’un fonds de liquidité.

Parmi les grands investisseurs du tour de table privé figuraient Petrock Capital et Signum Capital. Lors des tours de financement précédents, Evrynet a développé une liste stable d’investisseurs et de supporters, qui ne fait que s’allonger à chaque nouveau tour.

Un acteur majeur des applications CeDeFi

Evrynet est une plateforme de services financiers intelligente qui met une infrastructure à disposition des entreprises et des développeurs qui souhaitent créer des applications CeDeFi. Il prend également en charge diverses blockchains de premier plan.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent