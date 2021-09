Evrynet lève 7 millions de dollars pour rendre DeFi plus accessible aux investisseurs institutionnels Crypto new media

[PRESS RELEASE – Road Town, BVI, 1st September 2021]

Evrynet est fier d’annoncer une ronde de financement réussie à hauteur de 7 millions de dollars. Le cycle était composé de nombreux investisseurs et bailleurs de fonds de premier plan. Avec les fonds, Evrynet peut apporter des financements décentralisés à un public de niveau institutionnel.

Evrynet, l’équipe derrière l’Evry.Finance DApp, vise à apporter des fonctionnalités conviviales aux investisseurs institutionnels pour participer à la finance décentralisée. De plus, l’équipe répond aux besoins des investisseurs individuels via une interface utilisateur simple et une sélection croissante de produits de rendement. Le rapprochement des actifs décentralisés et réels créera de nouvelles sources de liquidités et opportunités pour tous les utilisateurs dApp.

En tant que plateforme de services financiers intelligente, l’infrastructure Evrynet est puissante pour les développeurs et les entreprises. Grâce à cette infrastructure, n’importe qui peut créer des applications de finance décentralisée centralisée (CeDeFi) qui bénéficient de l’interopérabilité avec d’autres blockchains. Créé en 2018, le réseau Evry fournira des services open source à tous, favorisant l’inclusion financière à travers des règles du jeu équitables.

En terminant avec succès un tour de table d’une valeur de 7 millions de dollars, Evrynet fait un pas essentiel dans cette direction. Le tour privé est dirigé par Signum Capital et participé par Petrock Capital et Ellipti Ventures et d’autres. En outre, la participation notable des premiers bailleurs de fonds de HashKey Capital, Everest Ventures, Hanhwa Investments and Securities, Seven Bank, UOB Venture Management, Uni-President Asset Holdings, Hopeshine Ventures et Du Capital.

« Depuis notre création en 2018, l’équipe Evrynet a eu un long parcours de développement. La technologie de construction pour stimuler l’inclusivité financière nous permet de nous concentrer principalement sur l’Asie du Sud-Est. Avec l’aide de la technologie blockchain et des contrats intelligents, nous pouvons fournir des méthodes rapides, bon marché et sécurisées pour les transferts d’argent mondiaux, sans avoir besoin d’intermédiaires inutiles. Korapat Arunanondchai – Chef de projet.

Comme Evrynet est interopérable avec d’importantes blockchains – y compris les jetons ERC-20 et BEP-20 – il y a beaucoup de potentiel à venir. De plus, l’écosystème Evrynet utilise le protocole de consensus Tendermint via la preuve de participation pour offrir le meilleur équilibre entre vitesse et sécurité. Les frais de transaction sur le réseau – exprimés en gaz – sont statiques mais peuvent être ajustés par vote en réseau si nécessaire.

John Ng Pangilinan de Signum Capital a déclaré qu’Evrynet est un projet ambitieux qui tente de saisir une grande opportunité sur le marché, celle de rapprocher les investisseurs institutionnels et les actifs du monde réel de DeFi. L’équipe est expérimentée et avec des antécédents pertinents soutenus par de grandes institutions et un pool exceptionnel de conseillers qui nous donne la confiance qu’Evrynet sera en mesure d’exécuter sa vision.

À propos d’Evrynet

Evry.Finance est la première DApp développée par Evrynet. Il vise à fournir des fonctionnalités conviviales aux inventeurs institutionnels pour leur permettre de participer à DeFi. Les investisseurs individuels pourront également profiter de l’interface utilisateur simple où nous visons à apporter un produit de rendement plus diversifié en reliant les actifs du monde réel et DeFi.

La source