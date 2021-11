Evrynet rejoint l’initiative Future of Digital Currency de Standford et intègre SPEEDEX dans son DEX Dapp

Road Town, BVI, 12 novembre 2021,

Evrynet est fier d’annoncer qu’il rejoindra la Stanford Future of Digital Currency Initiative (FDCI) en tant que membre. Evrynet rejoint d’autres membres tels qu’IBM, Ripple, Celo et d’autres pour aider à développer des API universelles de monnaie numérique. De plus, la technologie SPEEDEX fera son chemin vers la dApp d’échange décentralisée d’Evry.Finance.

L’initiative Stanford Future of Digital Currency accueille Evrynet comme son dernier membre. L’objectif est de collaborer avec le FDCI de Stanford et d’intégrer la technologie SPEEDEX dans le prochain DApp d’échange décentralisé Evry.Finance. Grâce à SPEEDEX, le DEX améliorera sa vitesse globale de transaction et atteindra un débit théorique pouvant atteindre 100 000 transactions par seconde.

En rejoignant la FDCI de Stanford, Evrynet rejoint les membres Algorand Foundation, Celo, Polkadot, Ripple, IBM et la Stellar Development Foundation.

De plus, Evrynet nomme Muharem Hrnjadovic au poste de Chief Technology Officer (CTO). Muharem a occupé le poste de CTO pour Monetas et Sygnum AG dans le passé. Il est également un ancien ingénieur logiciel senior pour le Kraken Digital Exchange.

Avec le responsable technique Sam Wong et le membre du conseil consultatif Geoff Ramsayer, Evrynet entrera dans sa prochaine phase de développement et de traction. De plus, Sam et Geoff ont travaillé en étroite collaboration avec le professeur David Mazieres sur le développement de la technologie SPEEDEX.

Le professeur David Mazières ajoute :

« La Stanford Future of Digital Currency Initiative (FDCI) s’efforce de garantir que les API de monnaie numérique sont ouvertes à l’innovation et peuvent profiter au plus grand nombre. Un élément clé de ceci est de permettre à chacun de participer à l’économie mondiale sur un pied d’égalité, quelle que soit sa devise d’origine. SPEEDEX fait un pas de géant dans cette direction en fournissant un échange d’actifs rapide, équitable et économiquement efficace au niveau de la couche 1 dans des blockchains décentralisées. Nous sommes ravis qu’Evrynet ait adopté cette technologie et la déploiera dans un environnement de production. »

Evrynet continue d’attirer l’attention de l’extérieur et de l’extérieur de l’espace blockchain. Le projet travaille avec le MIT pour étendre sa portée dans le monde financier. Evrynet apporte l’infrastructure nécessaire aux développeurs et aux entreprises qui cherchent à créer des applications financières centralisées et décentralisées (CeDeFi) via un ensemble de services financiers intelligents. Evrynet est interopérable avec de nombreux écosystèmes blockchain, permettant d’explorer de nombreux produits, services et cas d’utilisation.

Geoff Ramsayer commente :

« Si les monnaies numériques doivent profiter au plus grand nombre, elles devront être construites sur une infrastructure haute performance, et en particulier, nécessiteront un échange distribué à haut débit où tout utilisateur peut échanger librement une devise contre une autre à un prix équitable. taux de change. La sagesse conventionnelle veut que le seul chemin vers l’évolutivité de la blockchain réside dans les réseaux de couche 2 ; SPEEDEX, en revanche, montre qu’il est possible de construire un DEX évolutif qui s’exécute directement dans une machine d’état répliquée. Et ce faisant, SPEEDEX élimine l’arbitrage interne, le front-running sans risque et traite les utilisateurs équitablement, quel que soit leur accès au capital et aux ressources informatiques. Je suis plus que ravi de voir Evrynet déployer la technologie basée sur SPEEDEX. »

Plus tôt cette année, Evrynet a levé 7 millions de dollars de financement privé. Ces fonds permettront à l’équipe de développer son application DeFi pour les investisseurs institutionnels. Son application Evry.Finance servira de bourse décentralisée, mais englobera également des solutions de pool de liquidité et de staking.

À propos d’Evrynet

Evry.Finance est la première DApp développée par Evrynet. Il vise à fournir des fonctionnalités conviviales aux inventeurs institutionnels pour leur permettre de participer à DeFi. Les investisseurs individuels pourront également profiter de l’interface utilisateur simple où Evrynet vise à apporter un produit de rendement plus diversifié en reliant les actifs du monde réel et DeFi.

