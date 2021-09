eVscope 2 : le dernier télescope intelligent d’Unistellar

in

Le nom de « Unistellar » s’est répandu sur le Web lorsqu’ils ont lancé leur eVscope sur Kickstarter en 2017. Ils ont sorti leur deuxième produit, l’eVscope Equinox plus tôt cette année, et maintenant, ils ont annoncé le successeur de leur télescope d’origine, l’eVscope 2.

Ce dernier télescope bénéficie du partenariat entre Unistellar et Nikon. L’eVscope 2 d’Unistellar est doté d’un nouvel œil électronique conçu par Nikon. On dit que le nouvel oculaire est de meilleure qualité optique, afin de fournir une expérience visuelle plus confortable que l’eVscope d’origine.

L’oculaire numérique complète ce qu’Unistellar appelle « une vision améliorée ». La vision améliorée est une technologie intelligente d’empilage de photos qui permet à l’oscilloscope de développer plus de détails, même pour des objets extrêmement sombres dans des zones fortement polluées par la lumière. L’oculaire vous permet de regarder les objets du ciel sombre devenir plus clairs avec le temps.

L’eVscope 2 suit une conception très similaire aux produits précédents d’Unistellar. C’est certainement une bonne chose, car la configuration est extrêmement simple pour l’appareil tout-en-un.

eVscope 2 d’Unistellar

L’eVscope 2 est contrôlé avec une application sur smartphones ou tablettes. Après le calibrage, vous sélectionnez simplement l’objet que vous souhaitez regarder dans l’application, puis le télescope vise et suit les objets. Le télescope peut être connecté à dix appareils à la fois ou même diffusé en direct. Cela en fait un outil utile pour éduquer et inspirer les communautés.

Unistellar voit également une valeur scientifique dans l’utilisation simultanée de ses 5 000 à travers le monde. Ils ont établi un partenariat avec l’Institut SETI. Leur site a une section dédiée à la science citoyenne, et les propriétaires du télescope d’Unistellar peuvent même contribuer à la mission Lucy de la NASA.

Spécifications de l’eVscope 2

Remarques :

Résolution : 3200 x 2400 pixelsChamp de vision : 34 minutes d’arc x 47 minutes d’arcPuissance de séparation : 1,5 seconde d’arcMagnitude maximale en fonction des conditions d’éclairage ; jusqu’à 18

Matériel:

Oculaire électronique NikonGrossissement optique 50xDiamètre du miroir : 4,5 poucesLongueur focale : 450 mmMonture Alt-Az motorisée avec suivi automatiséPoids : 19,8 lb. avec trépiedAutonomie de la batterie : 10 heuresSac à dos inclus

Électronique:

Capteur d’image : IMX 347 Stockage de données : 64 Go

Caractéristiques supplémentaires:

Science citoyenneJusqu’à 10 appareils connectés simultanémentFonctionnement sur téléphone ou tabletteRéduction de la pollution lumineuseCatalogue de 5 400 articles avec des recommandations basées sur l’heure, la date et le lieuVision améliorée : traitement intelligent intégré

Prise de l’espace exploré

J’ai déjà essayé l’eVscope Equinox d’Unistellar. J’ai trouvé que c’était une bonne option pour quelqu’un qui voulait une solution tout-en-un qui ne nécessitait pas d’expérience de travail avec des télescopes ou de familiarité avec les objets du ciel profond (si vous pouviez supporter le prix). À 1 200 $ de plus que l’Equinox, l’eVscope 2 cible certainement un groupe démographique similaire.

Dans mon examen de l’eQuinox, j’ai noté l’absence totale d’oculaire. L’eVscope 2 comprend un oculaire numérique de Nikon, ce qui constituera certainement une énorme amélioration par rapport au fait d’être strictement limité à un écran de téléphone. L’eVscope 2 d’Unistellar présente la même distance focale de 450 mm et le même diamètre de miroir de 4,5 pouces, mais utilise un capteur de résolution plus élevée.

Ma critique principale du télescope eQuinox d’Unistellar était dans le logiciel. Je voulais une meilleure intégration des fonctionnalités de science citoyenne, un accès aux images brutes et une fiabilité améliorée. Depuis que j’ai publié mon avis, ils ont mis à jour l’application et amélioré la fiabilité.

J’ai hâte d’essayer l’eVscope 2 d’Unistellar et de partager mon expérience pratique.

